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28.09.2018
ТАСС

Минобороны РФ: тренировка дежурных сил ПВО стран СНГ завершилась успешно

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Истребитель Су-30СМ Сил воздушной обороны Казахстана в ходе
Полученный в 2017 году истребитель Су-30СМ (бортовой номер "08 красный", серийный номер 10МК5 1508) Сил воздушной обороны Казахстана в ходе "Боевого парада" вооруженных сил Казахстана. Отар, 07.05.2018.
Источник: Министерство обороны Казахстана

В ведомстве сообщили, что все задачи в ходе маневров были отработаны в полном объеме

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Тренировка объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ, проходившая в четверг с участием до 100 самолетов боевой авиации, завершилась успешно. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Проверка боевой готовности, которая прошла в четверг, 27 сентября, с органами управления и дежурными по ПВО силами Объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ, успешно завершилась. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме", - сказали в ведомстве.

В ходе учений экипажи самолетов Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31 провели взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В том числе они имитировали воздушные суда, нарушающие государственную границу или порядок использования воздушного пространства, а также угоняемые авиалайнеры.

По данным Минобороны, "в учении приняли участие до 100 летательных аппаратов государств - участников объединенной системы ПВО, среди которых самолеты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также самолеты, дислоцированные на российских авиационных базах в Киргизии и Армении".

Всего в учениях было задействовано "свыше 9 тыс. военнослужащих, более 130 командных пунктов различного уровня семи государств-участников объединенной системы ПВО СНГ". "А также свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от указанных государств", - отметили в Минобороны.

Руководство тренировкой осуществлял начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления Воздушно-космических сил. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, "результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность Объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств - участников СНГ".

27.09.2018
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