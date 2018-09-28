Государства СНГ создали Ассоциацию военных учебных заведений
С соответствующей инициативой выступил Казахстан
ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Государства СНГ для более эффективной подготовки кадров вооруженных сил стран Содружества создали Ассоциацию военных учебных заведений.
Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
"Она создана, работает под эгидой комитета, и мероприятия уже спланированы в рамках этой ассоциации", - сказал Горемыкин по итогам заседания Координационного комитета по военному образованию при Совете министров обороны стран - участниц СНГ.
Он добавил, что с инициативой создания ассоциации выступил Казахстан. По словам Горемыкина, на сегодняшнем заседании обсуждалась деятельность ассоциации. "Ее работа направлена на сближение наших военных учебных заведений, на обмен делегациями и курсантов, и преподавателей", - пояснил генерал.
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