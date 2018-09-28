"Калашников" разработал арктическую экипировку

Техника и экипировка для военнослужащих, которые выполняют задачи в условиях пониженных температур, разработанная Концерном "Калашников".

Концерн "Калашников" разработал комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих, которые выполняют задачи в условиях пониженных температур, сообщает пресс-служба компании.

Новинка создавалась при участии Минобороны РФ и ассоциации содействия освоению арктических территорий "Северный Десант".

В состав экипировки входят более 40 наименований, в числе которых: рейдовый костюм "Нанук", специальный спальный мешок, транспортные контейнеры для сохранности медикаментов, связи, продуктов питания.

Все элементы экипировки уже опробовали специалисты "Калашникова" и военные в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Во время испытаний температура воздуха достигала -47 градусов, скорость порывов ветра — 25 м/с и выше, влажность воздуха достигала 100%.

Опытные образцы экипировки были представлены на форуме "Армия-2018".

Ранее в сентябре сообщалось, что "Калашников" создал способный садиться на воду беспилотник. Новый аппарат получил название (БВС) ZALA 421-10.