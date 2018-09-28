Разговор о крушении: примет ли Москва израильтян

Кремль ответил на сообщения СМИ об отказе Москвы принять Нетаньяху

Кремль опровергает сообщения израильских СМИ о том, что в Москве отказались принимать премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который собирался приехать в Москву для урегулирования ситуации с крушением Ил-20 над Средиземным морем. Ранее газета Haaretz написала, что российская сторона решила не принимать израильских политиков, поскольку считает, что такие вопросы должны решаться на профессиональном уровне.

В России отказались принимать политиков из Израиля, которые собирались приехать для урегулирования ситуации после крушения российского самолета Ил-20 над Средиземным морем, сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на осведомленных источников.

Изначально в планах Израиля было отправить в Россию делегацию под руководством главы Совета национальной безопасности страны Меира Бен-Шабата. Вместе с ним в Москву должны были прибыть представители Армии обороны Израиля и ее Генерального штаба, уточняет издание. Но Россия, по словам собеседников газеты, такое предложение не приняла.

"Как сообщают несколько источников, рассматривалась возможность того, чтобы в Москву отправились премьер-министр Биньямин Нетаньяху или министр обороны Авигдор Либерман, чтобы попытаться все уладить", - отмечается в материале Haaretz. Однако Москва якобы отказалась и от этой инициативы. По мнению российских властей, в этом вопросе контакты должны оставаться на профессиональном уровне между командующими израильскими и российскими военно-воздушными силами.

В Кремле опровергли сообщение израильской газеты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не отказывалась принять премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Нет, это не так. В данном случае эта газета дает неправильную информацию", - сказал Песков. Он уточнил, что представители Израиля с самого начала предлагали направить в Москву делегацию во главе с командующим военно-воздушными силами Амиком Норкиным. Впоследствии он посетил Россию 20 сентября.

Его сопровождала представительная военная делегация. В Москве израильские военные представили доклад по катастрофе. "Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающейся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью", - сообщили в израильской армии по итогам визита в Россию. Там также отметили, что Тель-Авив представил свои заключения по расследованию сбитого Ил-20.

Само крушение Ил-20 произошло 17 сентября примерно в 23:00 по московскому времени в воздушном пространстве Сирии над Средиземным морем. На борту воздушного судна находились 15 военнослужащих, все они погибли. Как сообщили в Минобороны России, самолет сбил С-200 противовоздушной обороны (ПВО) Сирии в ходе обстрела израильских ВВС в провинции Латакия.

В тот момент российский самолет находился в 35 км от побережья САР. О крушении Ил-20 сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. Он отметил, что инцидент произошел по вине израильской стороны, самолеты которой подставили российский летательный аппарат под удар.

"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил он.

"Израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе", - подчеркнул генерал-майор.

Однако в Израиле с такой оценкой произошедшего не согласны. "Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля, опубликованном в твиттере.

Россия аргументацию Израиля не принимает. В качестве ответных мер на инцидент с Ил-20 в России было принято решение о поставках в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300. Как отмечал министр обороны РФ Серей Шойгу, передача С-300 Сирии должна "охладить горячие головы и удержать от необдуманных поступков".

Шойгу также сообщил, что Россия оснастит командные пункты сирийских соединений противовоздушной обороны (ПВО) автоматизированными системами управления. По мнению министра, сирийские ПВО таким образом гарантированно будут идентифицировать все российские воздушные суда.

Лидия Мисник