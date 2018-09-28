Взрыв украинского миномета попал на видео

В Сети появилось взрыва новейшего украинского миномета "Молот".

Напомним, ЧП произошло в сентябре на позициях ВСУ в районе карательной операции на Донбассе. Пострадали трое военнослужащих украинской армии.

Это не первая авария "Молота". В июле Петр Порошенко запретил использовать 120-миллиметровые минометы украинского производства до выяснения причин их ненадежности. Поводом стал взрыв миномета на учениях под Ровно, где трое военных погибли, еще девять были ранены.

А комментаторы ролика недоумевают, что делает оружие запрещенного минскими договоренностями калибра на позициях ВСУ.

Антон Валагин