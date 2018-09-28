Взрыв украинского миномета попал на видео
Военнослужащие ВСУ.
Источник: rg.ru
В Сети появилось взрыва новейшего украинского миномета "Молот".
Напомним, ЧП произошло в сентябре на позициях ВСУ в районе карательной операции на Донбассе. Пострадали трое военнослужащих украинской армии.
Это не первая авария "Молота". В июле Петр Порошенко запретил использовать 120-миллиметровые минометы украинского производства до выяснения причин их ненадежности. Поводом стал взрыв миномета на учениях под Ровно, где трое военных погибли, еще девять были ранены.
А комментаторы ролика недоумевают, что делает оружие запрещенного минскими договоренностями калибра на позициях ВСУ.
Антон Валагин
27.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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