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28.09.2018
Российская газета

Взрыв украинского миномета попал на видео

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник: rg.ru

В Сети появилось взрыва новейшего украинского миномета "Молот".

Напомним, ЧП произошло в сентябре на позициях ВСУ в районе карательной операции на Донбассе. Пострадали трое военнослужащих украинской армии.



Это не первая авария "Молота". В июле Петр Порошенко запретил использовать 120-миллиметровые минометы украинского производства до выяснения причин их ненадежности. Поводом стал взрыв миномета на учениях под Ровно, где трое военных погибли, еще девять были ранены.

А комментаторы ролика недоумевают, что делает оружие запрещенного минскими договоренностями калибра на позициях ВСУ.


Антон Валагин

27.09.2018
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принадлежат Российская газета
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Страны
Украина
Проекты
Военные учения
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