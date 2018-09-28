"Диванные эксперты" напрасно критиковали Т-62М на учениях "Восток-2018"

Широкомасштабные маневры "Восток-2018" продемонстрировали новое качество Российской армии, ее оснащенность современным оружием, значительно возросший уровень боевой подготовки.

Однако, как и следовало ожидать, в ряде блогов и некоторых российских и зарубежных СМИ весьма тенденциозно отозвались об этих учениях.

Например, в различных публикациях необоснованно много внимания уделялось участию в маневрах средних танков Т-62М. Промелькнуло даже утверждение, что на современном поле боя экипажи этих боевых машин - смертники.

На самом деле, модернизированные "шестьдесят вторые" давно уже не встречаются в войсках, они находятся на базах резерва. В ходе же учений некоторое количество таких боевых машин были расконсервированы и переброшены в район учебных военных действий. После завершения маневров их снова вернули в места постоянной дислокации. Таким образом проверялась мобилизационная готовность подразделений, в том числе ремонтных, относящихся к силам материально-технического обеспечения.

Разумеется, никто не утверждает, что Т-62М являются последним словом бронетанковой техники. Тем не менее, эти боевые машины великолепно показали себя в ходе боевых действий в Сирии. Экипажи местных военнослужащих точно не будут согласны с теми, кто назовет их смертниками. В боях танки неоднократно выдерживали попадания современных ПТУР, в том числе американских TOW.

К тому же необходимо учитывать, что во многих армиях мира продолжается применение и более старых, чем Т-62М, машин. Например, как тогда называть экипажи китайских Тип 59, японских Тип 74, румынских Т-55, греческих и турецких М-48, М60 и "Леопард-1"?

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев