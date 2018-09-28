Россия через 6 лет может стать крупным экспортером самолетов

Россия в предстоящие шесть лет собирается наращивать экспорт гражданских самолетов, превратившись в крупного регионального игрока этого рынка.

В материалах к Основным направлениям деятельности правительства РФ на период до 2024 года (ОНДП, в четверг рассматриваются на заседании кабинета министров) в качестве одной из целей обозначен рост экспорта продукции гражданского авиастроения до $4,42 млрд. Это в 9 раз больше, чем в 2017 году (около $0,5 млрд).

Первый и пока единственный в современной России экспортируемый гражданский лайнер - региональный Sukhoi Superjet 100 производства АО "Гражданские самолеты Сухого". Впрочем, поставки за рубеж этой машины нельзя назвать масштабными: 22 самолета эксплуатирует мексиканская авиакомпания Interjet, семь - ирландская CityJet, несколько штук в VIP-версии есть у госструктур Казахстана и Таиланда. Очевидных предпосылок к росту экспорта SSJ-100 в данный момент нет: проблемы с послепродажным обслуживанием машин пока не позволяют использовать их коммерчески эффективно (даже у "Аэрофлота" среднесуточный налет SSJ-100 не превышает 5 часов).

Главной надеждой отечественного гражданского авиапрома считается среднемагистральный МС-21, разработку которого ведет корпорация "Иркут" (как и ГСС входит в ПАО "ОАК") при участии предприятий "Ростеха". В перспективе планируется выпустить порядка 900 таких самолетов. И хотя чиновники заявляют, что половина из них будет поставляться за рубеж, пока что портфель твердых заказов МС-21 состоит из заявок российских авиакомпаний, в первую очередь того же "Аэрофлота", статус которого (контролирующим акционером является государство) обязывает "раскатывать" новую российскую авиатехнику.

Экспорт продукции автомобилестроения, согласно программе, планируется увеличить на 75% - до $7,5 млрд с $4,3 млрд в 2017 г., железнодорожной техники - вдвое (до $1,22 млрд с $0,62 млрд).

Одновременно ожидается увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза.

Роль Китая во внешней торговле РФ должна за шестилетку существенно вырасти: в плане обозначена цель по взаимному обороту в $200 млрд (в этом году ожидается около $120 млрд). Оборот торговли с Индией должен составить $30 млрд, со странами Ближнего Востока и Северной Африки - $50 млрд, со странами Африки южнее Сахары - $7 млрд, странами Латинской Америки - $20 млрд.