Испытания российского экзоскелета попали на видео

Одну из сенсаций форума "Армия-2018", пассивный экзоскелет для российских военных дали примерить журналисту телеканала "Звезда". Тот немедленно взвалил на плечи своего оператора и быстрым шагом куда-то его понес.

В отличие от западных разработок российский экзоскелет не имеет датчиков и сервомоторов. Активный вариант тоже разрабатывается, но секрет пассивного - в простоте и надежности, сравнимой с автоматом Калашникова. Карбоновый каркас на рычагах и шарнирах охватывает ноги, пояс и плечи, равномерно распределяя вес ноши. Солдат в экипировке может с легкостью носить 50-килограммовый рейдовый рюкзак или другое снаряжение. Во время испытаний в Сирии экзоскелеты сильно помогли российским саперам - тем приходится много носить на себе. В особенности полюбилась новинка операторам инженерных роботов "Уран-6": его пульт управления и аппаратура связи весят немало.

Примерил новинку и тележурналист. Надевается скелет за минуту, снять его можно за 20 секунд, а избавится о закрепленного на заспинной платформе груза - вообще мгновенно. Для этого достаточно потянуть за особый ремешок. Облачившись в снаряжение, репортер получил возможность бегать с 50-киллограммовым рюкзаком за плечами, а 50-киллограммовый оператор показался ему вдвое легче.

Антон Валагин