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28.09.2018
Российская газета

Американцы впервые применят F-35 в бою

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Истребитель F-35B
Истребитель F-35B.
Источник: rg.ru

Истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35B корпуса морской пехоты США готовятся к первой боевой миссии - в ближайшем будущем они нанесут удары по объектам террористов в Афганистане.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в Пентагоне. В настоящий момент самолеты транспортируются на универсальном десантном корабле USS Essex из Аденского залива в Персидский. До этого момента пилоты F-35 в регионе выполняли разведывательные миссии в Сомали и держались там как резерв на случай, если потребуется оказать поддержку с воздуха американским войскам. В бой они пока не вступали.

Вместе с тем, как уже сообщала "РГ", первыми F-35 применили в боевых условиях израильские военные, были атакованы несколько целей, детали операции не сообщались.

F-35 - американский многоцелевой истребитель-бомбардировщики, созданный с использованием технологий малой заметности. Разработаны три основные версии самолета - для ВВС (F-35A), ВМС (F-35С) и морской пехоты - F-35B.

Особенностью последней версии является возможность короткого взлета и вертикального приземления. Но из-за наличия подъемного вентилятора F-35B значительно более "толстый" и громоздкий, чем F-35A. Также из-за различий в форме фюзеляжа истребитель морских пехотинцев имеет гораздо меньше места во внутренних отсеках для вооружения, в том числе для авиабомб.


Алексей Иванов

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Афганистан
Израиль
Сомали
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C
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