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28.09.2018
ЦАМТО

Правительство Эстонии одобрило проект госбюджета, предусматривающий рекордные расходы на оборону

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Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии
Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии.
Источник: © AP Photo, Liis Treimann

ЦАМТО, 27 сентября. Правительство Эстонии одобрило проект госбюджета на 2019 ф.г. на сумму свыше 11 млрд. евро, при этом расходы на оборону возрастут до рекордных 585 млн. евро, что составляет более 2,1% от прогнозируемого ВВП страны.

По словам министра обороны Юрия Луйка, оборонный бюджет 2019 ф.г. предусматривает повышение среднего уровня денежного довольствия военнослужащих на 30% по отношению к средней зарплате по стране.

В оборонном бюджете 2019 ф.г. почти 40% или 232 млн. евро предусмотрены на закупку вооружений и военной техники, а также на капитальные расходы, связанные с обороной.

В частности, будет приобретено новое огнестрельное оружие, коммуникационное и информационное оборудование, обмундирование и пуленепробиваемые жилеты. Будет продолжено оснащение подразделений военизированного формирования Кайтселийт.

В рамках крупномасштабных закупок Эстония произведет последние выплаты по программам приобретения боевых машин пехоты CV-90 и модернизации минно-тральных кораблей класса "Сандаун". Как заявлено, в ближайшей перспективе предусмотрены крупные закупки боеприпасов.

На развитие учебной базы, а также совершенствование казарменного фонда, кампусов и полигонов выделено 120 млн. евро, сообщает ресурс Kaitseministeerium.ee.

27.09.2018
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Страны
Эстония
Проекты
CV-90
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