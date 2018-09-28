Войти
28.09.2018
ЦАМТО

Россия предлагает странам Африки обслуживание вертолетов в ЮАР

131
0
0
Ка-32А11ВС
Гражданский многоцелевой вертолет Ка-32А11ВС.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 27 сентября. Россия предлагает использовать сервисный центр по обслуживанию вертолетов в ЮАР африканским странам южнее Сахары.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

"Центр создан давно, поставлен минимально необходимый комплект оборудования. Обсуждаем возможность его расширения. Пока стоит вопрос в том, чем его загружать – ведем переговоры со странами южнее Сахары, мы всем нашим партнерам предлагаем использовать данный центр", – сказал И.Чечиков на выставке ADEX-2018 в Баку.

Как напоминает агентство, сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства открыли в 2013 году. В строительстве центра приняли участие "Вертолеты России" совместно с южноафриканской компанией Denel Aviation. Тогда же отмечалось, что парк вертолетов российского производства в Африке насчитывает около 600 машин Ми-8/17 и Ка-32, передает "РИА Новости".

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
ЮАР
Продукция
Ка-32
Ми-8
Компании
Вертолеты России
Похожие новости
27.09.2018
Амфибии для Чили
18.07.2018
Ждут команды "Мотор!"
13.07.2018
"Вертолеты России" передали Лаосу партию отремонтированных Ми-17
13.07.2018
Россия передала Лаосу партию отремонтированных вертолетов Ми-17
08.02.2018
Вертолетное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 04:32
  • 25
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
  • 28.09 02:54
  • 1
Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
  • 28.09 00:46
  • 4
Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель
  • 27.09 23:47
  • 17
Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"
  • 27.09 21:49
  • 6
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 21:48
  • 350
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 27.09 21:37
  • 25
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 27.09 20:39
  • 6
Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов
  • 27.09 20:28
  • 2
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
  • 27.09 20:08
  • 119
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.09 19:01
  • 7
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 18:41
  • 2
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
  • 27.09 18:38
  • 4
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 18:20
  • 1
Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга
  • 27.09 18:10
  • 3
Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море