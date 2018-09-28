Россия предлагает странам Африки обслуживание вертолетов в ЮАР

ЦАМТО, 27 сентября. Россия предлагает использовать сервисный центр по обслуживанию вертолетов в ЮАР африканским странам южнее Сахары.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков.

"Центр создан давно, поставлен минимально необходимый комплект оборудования. Обсуждаем возможность его расширения. Пока стоит вопрос в том, чем его загружать – ведем переговоры со странами южнее Сахары, мы всем нашим партнерам предлагаем использовать данный центр", – сказал И.Чечиков на выставке ADEX-2018 в Баку.

Как напоминает агентство, сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов российского производства открыли в 2013 году. В строительстве центра приняли участие "Вертолеты России" совместно с южноафриканской компанией Denel Aviation. Тогда же отмечалось, что парк вертолетов российского производства в Африке насчитывает около 600 машин Ми-8/17 и Ка-32, передает "РИА Новости".