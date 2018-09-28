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28.09.2018
ЦАМТО

Подведены итоги соревнований по морской робототехнике "АКВАРОБОТЕХ-2018"

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Подводный робот «Галтель»
Подводный робот «Галтель».
Источник: скриншот с видео youtube.com

ЦАМТО, 27 сентября. В ходе проведения мероприятий Международного военно-технического форума "Армия-2018" прошел первый этап соревнований по морской робототехнике "АКВАРОБОТЕХ-2018".

В соревнованиях приняли участие 12 команд силовых ведомств и 7 команд производителей и разработчиков морских робототехнических комплексов. Общее количество участников составило более 150 человек.

Соревнования проводились по четырем направлениям: телеуправляемые подводные аппараты (расчеты подразделений силовых ведомств); телеуправляемые подводные аппараты (разработчики и производители); автономные необитаемые аппараты (разработчики и производители); безэкипажные катера (разработчики и производители).

Конкурсные задания для команд-участников проводились на открытой воде Амурского залива и включали маневрирование аппаратов по заданному маршруту, поиск подводных объектов, подъем и перенос предметов, обследование подводной части корабля и многое другое.

В программу соревнований также входили показательные выступления команд силовых ведомств, разработчиков и производителей по направлению – телеуправляемые необитаемые подводные аппараты и автономные необитаемые подводные аппараты, а также показательные выступления по направлению – безэкипажные катера.

В Доме офицеров Тихоокеанского флота была развернута статическая экспозиция необитаемых подводных аппаратов, участвовавших в соревнованиях.

Торжественную церемонию закрытия первых всероссийских соревнований по морской робототехнике и награждение победителей провели главный судья соревнований – заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал И.Королев, заместитель председателя оргкомитета – генеральный директор Фонда перспективных исследований А.Григорьев и член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации О.Мартьянов.

Наилучший уровень подготовки продемонстрировали операторы телеуправляемых подводных аппаратов, которые прошли подготовку с использованием тренажерного комплекса для отработки действий операторов разработанного и изготовленного в инициативном порядке предприятием промышленности. Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации организована работа по реализации указанной инициативной разработки в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Проведение соревнований позволило продемонстрировать перспективные разработки, технические и технологические решения в области морской робототехники, повысить уровень профессиональной подготовки личного состава и боевых возможностей подразделений в области применения морских робототехнических комплексов различного назначения, обменяться опытом выполнения задач различного назначения с применением технологий робототехники при выполнении упражнений соревнований в условиях близких к реальным.

Организаторы соревнований: Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, от Минобороны России: Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным командованием Военно-морского флота и командованием Тихоокеанского флота, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

27.09.2018
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