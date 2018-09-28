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28.09.2018
ЦАМТО

Улан-удэнский авиационный завод провел обслуживание вернувшихся из Сирии вертолетов

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Улан-Удэнский авиазавод
Улан-Удэнский авиазавод.
Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

ЦАМТО, 27 сентября. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" провел на вертолетах Минобороны РФ плановое техническое обслуживание.

Регламентные работы проведены на 20 вертолетах Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-В, в том числе на пяти машинах, вернувшихся из Сирийской Арабской Республики.

Периодическое техобслуживание включало в себя проверку состояния и работоспособности всех систем, необходимые периодические процедуры, замену расходных материалов. Работы проводились по месту постоянной дислокации вертолетов силами выездных бригад У-УАЗ после достижения машинами 100, 300 и 500 часов налета. Кроме того, на базе Улан-удэнского предприятия выполнены двухлетние регламентные работы на десяти комплектах авиационного и радиоэлектронного оборудования вертолетов Ми-8АМТШ-В. Данный вид работ позволил оперативно провести техническое обслуживание и минимизировать время вынужденного простоя авиатехники на период технического обслуживания, а также исключить затраты на перегон вертолетов.

"При проведении текущих регламентных работ специалисты У-УАЗ оценили состояние агрегатов вертолетов, которые интенсивно использовались во время выполнения задач в Сирии, с возможным превышением эксплуатационных ограничений, в условиях высоких температур и запыленности воздуха. Это позволило определить сильные и слабые стороны в конструкции и в системе обслуживания, что, безусловно, будет способствовать развитию и совершенствованию программ сервисного обслуживания авиационной техники", – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Еще одной особенностью проведения техобслуживания стало широкое использование материально-технической базы лабораторий завода для диагностики состояния различных блоков вертолета. Совместная работа позволила оценить эффективность технического обслуживания, понять трудозатраты эксплуатанта, что впоследствии, при накоплении статистических данных, будет способствовать совершенствованию системы технического обслуживания.

Сервисный контракт, подписанный в декабре 2016 года между холдингом "Вертолеты России" и Министерством обороны РФ, предусматривает сопровождение высокотехнологичной продукции, включая выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту, в процессе эксплуатации техники Министерством обороны РФ в 2016-2020 годах. Предприятия оборонно-промышленного комплекса и государственный заказчик тесно взаимодействуют в области обеспечения работоспособности вертолетной техники и являются постоянными долгосрочными партнерами в контрактах жизненного цикла, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".

27.09.2018
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