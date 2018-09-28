Юрий Слюсарь возглавил Экспертный совет по авиации при Комитете Госдумы

ЦАМТО, 27 сентября. Экспертный совет по авиации при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству возглавил президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Решения о реорганизации Экспертного совета, предложенные первым заместителем председателя думского комитета Владимиром Гутеневым, обусловлены необходимостью более активного вовлечения руководителей предприятий отрасли в работу консультативного органа.

Практика, когда помимо председателя Экспертного совета от отрасли, имеется координатор от думского комитета, эффективно себя зарекомендовала на примере аналогичного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники. Координатором Экспертного совета по авиационной промышленности решением комитета утвержден Владимир Гутенев.

В задачи Экспертного совета при думском комитете входит анализ развития авиационной промышленности, изучение зарубежного опыта, экспертная оценка существующего законодательства в данной области и подготовка рекомендаций по его усовершенствованию.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".