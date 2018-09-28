Авианосцы ВМС США оказались небоеспособными

Скорость развертывания американских авианосных ударных групп снизилась до минимума за последние 25 лет, а из-за проблем в ремонте и обслуживании в операциях в 2018 году удалось задействовать всего 15 процентов авианосцев. Об этом сообщает Исследовательский институт ВМС США.

Признаки потенциальных проблем с авианосными соединениями, отмечает институт, появились несколько лет назад. Например, из-за задержек в ремонте и обслуживании в 2000-2016 годах американские авианосцы простаивали суммарно 1,3 тысячи суток, что эквивалентно семи полугодичным морским походам.

Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время в боеспособном состоянии, согласно данным института, находится примерно половина американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E/F Super Hornet, которые являются основой авиационных эскадрилий ВМС США. Проблема, пишет институт, вызвана перегруженностью флота участием в операциях по всему миру после терактов 11 сентября 2001 года.

Отмечается, что сложившаяся в американском флоте ситуация может позволить России и Китаю значительно укрепить собственные военно-морские силы.