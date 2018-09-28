Под Тулой построят новое пороховое производство

Алексинский химический комбинат в Тульской области выбран в качестве одной из перспективных площадок для строительства нового порохового производства. Об этом шла речь на встрече тульского губернатора Алексея Дюмина и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова в Москве.

По словам Дениса Мантурова, в Алексине планируется организовать производство мелко- и среднезерненых порохов для патронов стрелкового оружия и артиллерийских снарядов. Помимо этого в планах увеличение на комбинате мощностей по сборке танковых выстрелов.

- Это позволит обеспечить предприятие значительным объемом заказов, увеличив его выручку в два с половиной раза, и вывести предприятие на безубыточную работу, - подчеркнул глава Минпромторга РФ.

Сейчас Алексинский комбинат активно развивается, совместно с МГУ проводятся исследовательские работы, реализуется программа техперевооружения и модернизации производства, уточнили в пресс-службе регионального правительства. По словам Алексея Дюмина, новое производство позволит значительно повысить безопасность и надежность поставок необходимых компонентов для боеприпасной отрасли. Проект также будет способствовать дальнейшему техперевооружению предприятия, созданию новых рабочих мест и росту поступлений в бюджет, подчеркнул глава региона.

Елена Шулепова (Тула)