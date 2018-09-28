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28.09.2018
Российская газета

Не конкурент: "Тигр" с минометом превзошел израильский Spear MK2

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СБМ ВПК - 233136 "Тигр", вооруженный минометом 2С12 "Сани"
Бронеавтомобиль СБМ ВПК - 233136 "Тигр", вооруженный минометом 2С12 "Сани".
Источник: Алексей Хлопотов

На проходящей в столице Азербайджана 3-й международной оборонной выставке ADEX 2018 российский производитель колесной бронетехники "Военно-промышленная компания" впервые представила за рубежом бронеавтомобиль СБМ ВПК - 233136 "Тигр", вооруженный минометом 2С12 "Сани".

Как рассказывают создатели комплекса, он предназначен для оказания эффективной огневой поддержки, которая заключается в уничтожении живой силы и огневых точек, а также разрушении инженерных сооружений противника.

120-мм миномет имеет максимальную дальность стрельбы до 7100 м, минимальную - 480 м. Максимальная начальная скорость мины достигает 325 метров секунду. Прицельная скорострельность составляет 10 выстрелов в минуту. Время перевода в боевое положение - всего 3 минуты.

Применяются осколочно-фугасные, дымовые, осветительные и зажигательные мины. Боекомплект - 56 выстрелов.

Также в России создан комплекс высокоточного оружия "Грань" с боеприпасами, имеющими лазерную полуактивную систему самонаведения, способными поражать цели на расстоянии в 9000 м.

Эта боевая машина, по сути, представляет собой легкую высокоподвижную самоходную артиллерийскую установку с боевой массой в 8300 кг. Дизельный двигатель мощностью 215 л.с. позволяет САУ развивать максимальную скорость до 120 км/ч. Запас хода по топливу составляет 1000 км. В экипаж входят 4 человека.

Присутствующий на выставке российский независимый военный эксперт Алексей Хлопотов высоко оценил разработку отечественных оружейников.

"Особенностью работы нашего миномета на "Тигре" является его полностью автоматизированное управление наведением. Экипаж не выходит из-под брони.


Бронеавтомобиль СБМ ВПК - 233136 "Тигр", вооруженный минометом 2С12 "Сани".
Источник: Алексей Хлопотов

Машина занимает позицию, встает на упоры, ствол принимает горизонтальное положение, из люка в него закидывают мину, ствол автоматически встает в боевое положение и следует выстрел. После чего ствол снова наклоняется в положение заряжания.

Для ускорения стрельбы заряжающий может закидывать мины, стоя на машине, принимая их с крыши. При необходимости трубу можно вынуть из противооткатных устройств и поставить на буксируемый передок как обычный миномет", - рассказал Хлопотов.

Кроме российского "Тигра" с минометом на выставке демонстрируется еще израильский SPEAR MK2 аналогичного предназначения.


Израильский бронеавтомобиль SPEAR MK2.
Источник: Алексей Хлопотов

"Если наш "Тигр" выглядит просто, то эта машина смотрится красиво и даже футуристично, - комментирует Хлопотов. - Но это тот случай, когда внешнее впечатление не соответствует внутреннему содержанию. По моим данным, эта "самоходка" просто не может нормально ехать, так как выполнена на шасси обычного коммерческого пикапа.

Ходовая часть и подвеска могут быть легко повреждены при наезде даже на незначительное препятствие. У нее нет упоров, поэтому при стрельбе ее сильно раскачивает. В то же время она практически лишена бронезащиты. Меня смущает обилие каких-то гидравлических шлангов".

"Сообщается о высокой дальности стрельбы, до 10 км. В то же время наши специалисты сомневаются в реалистичности таких характеристик в силу очень короткой длины ствола. Несмотря на то, что установка, якобы, автоматизированная, заряжание производится как на обычном миномете, и поэтому указанные характеристики скорострельности также завышены в рекламных целях", - считает он.

Говоря о технике ВПК в целом, эксперт отмечает: этот производитель, пожалуй, был единственным участником из России, который сделал упор не на модели, а на реальные образцы. Поэтому, наверное, президент Азербайджана Ильхам Алиев так подробно ознакомился с их экспозицией, лично осмотрел все бронемашины, в том числе "Тигр" с минометным комплексом.


Израильский бронеавтомобиль SPEAR MK2.
Источник: Алексей Хлопотов

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Азербайджан
Израиль
Россия
Продукция
2С12 Сани
КМ-8 Грань
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