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28.09.2018
РИА Новости

Сверхмощные минометы "Тюльпан" модернизируют к 2020 году

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240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан
240-мм самоходный миномёт 2С4 Тюльпан.
Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Модернизация одного из мощнейших артиллерийских орудий - минометов "Тюльпан" завершится в России в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уралвагонзавода.

"Срок окончания работ намечен на 2020 год", - сказали в пресс-службе.

Самоходные артиллерийские минометы получат новые приборы наблюдения, радиостанции, аппаратуру внешней связи и приборный комплекс системы противоатомной защиты. Кроме того, на "Тюльпаны" установят дополнительное вооружение.

Модернизацию проводит предприятие Уралтрансмаш - ключевой разработчик "Тюльпанов".

Ранее зарубежные СМИ сообщали о модернизации в России артиллерийских орудий большой мощности - гаубиц 2С7 "Пион" и минометов 2С4 "Тюльпан". Большинство российских СМИ при ссылке на материал, упоминали о некой "божественной" артиллерии. На деле же было использовано выражение "God of war", то есть перевод известной фразы Иосифа Сталина "Артиллерия - бог войны".

"Тюльпан" - советский 240-миллиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его эксплуатация началась в 1972 году. Боевое крещение 2С4 принял во время войны в Афганистане.

27.09.2018
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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
2С4 Тюльпан
2С7 Пион
Компании
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
2020-й год
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