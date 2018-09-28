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28.09.2018
Военный паритет

WiSENT 2 - БРЭМ на базе Leopard 2А7

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БРЭМ WiSENT 2
БРЭМ WiSENT 2 (Armored Engineer Vehicle - AEV) на базе танка Leopard 2А7.
Источник: armyrecognition.com

20 сентября норвежское Агентство оборонных закупок (Norwegian Defence Material Agency - NDMA) заключил контракт с компанией FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) на поставку БРЭМ WiSENT 2 (Armored Engineer Vehicle - AEV) на базе танка Leopard 2А7, сообщает armyrecognition.com 26 сентября.

БРЭМ имеет высокую логистическую общность с танком, что позволяет упростить техническое обслуживание машины, оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм (Kongsberg Integrated Combat Solution - ICS). Основное отличие от других БРЭМ заключается в использование литиевых батарей вместо традиционного вспомогательного дизельного генератора.

Компания уже поставила или имеет заказы на 40 БРЭМ WiSENT 2, в настоящее время это самый продаваемый продукт данного класса техники на шасси "Леопарда-2" в НАТО.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Продукция
Leopard-2
Компании
Kongsberg
Проекты
NATO
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