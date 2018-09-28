WiSENT 2 - БРЭМ на базе Leopard 2А7

20 сентября норвежское Агентство оборонных закупок (Norwegian Defence Material Agency - NDMA) заключил контракт с компанией FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) на поставку БРЭМ WiSENT 2 (Armored Engineer Vehicle - AEV) на базе танка Leopard 2А7, сообщает armyrecognition.com 26 сентября.

БРЭМ имеет высокую логистическую общность с танком, что позволяет упростить техническое обслуживание машины, оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм (Kongsberg Integrated Combat Solution - ICS). Основное отличие от других БРЭМ заключается в использование литиевых батарей вместо традиционного вспомогательного дизельного генератора.

Компания уже поставила или имеет заказы на 40 БРЭМ WiSENT 2, в настоящее время это самый продаваемый продукт данного класса техники на шасси "Леопарда-2" в НАТО.