В Чили расходы на оборону не будут зависеть от цен на медь

В Чили обсуждаются механизмы более эффективного финансирования вооруженных сил и закупок оружия, сообщает infodefensa.com 26 сентября.

25 сентября в Вальпараисо состоялось заседание с участием министра национальной обороны Альберто Эспины, помощника министра по вооруженным силам Франсиско Галли и членов комитета Сената по обороне. 6 августа президент Чили Себастьян Пиньера подписал новый закон многолетнего финансирования стратегического потенциала национальной обороны и вооруженных сил, в основу которого лежит использование средств государственного фонда, в который стекаются 10% доходов от продажи меди.

Пиньера отметил, что "оборона это дело государства, так как речь идет о защите суверенитета и безопасности нашей Родины. Вооруженные силы нуждаются в стабильном финансировании, так как должны быть готовы к выполнению своих функций и в мирное, и в военное время". Особо было отмечено, что расходы на оборону не будут зависеть от такой переменной, как цена на медь.

В настоящее время военные расходы финансируются из обычной статьи бюджета (80%) и стратегического фонда (20%). Расходы на оборону будут исходить из принятого 12-летнего плана, разбитого по четыре года (ежегодные расходы на оборону составляют примерно 4 млрд долл США). Стратегический фонд обороны должен иметь твердые активы в размере 1 млрд долл. Было отмечено, что нужна предельная прозрачность по трате средств из фонда с использованием более строгого механизма контроля и учета.