"Артур" предупреждает за 90 секунд

Компания Saab подписала контракт с Администрацией оборонных закупок Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) по технической поддержке РЛС по обнаружению позиций огневых средств противника Arthur (Weapon Locating System), сообщает armyrecognition.com 26 сентября.

Контракт включает в себя поставку запчастей для радаров, состоящих на вооружении армии и Корпуса морской пехоты Республики Корея на сумму 56,8 млн долл США, срок действия контракта 2018-2023 годы.

Первые поставки РЛС этого типа были выполнены в 2009 году, Южная Корея является крупнейшим оператором этого оборудования. "Этот пятилетний контракт является еще одним доказательством нашего успешного сотрудничества с ВС Южной Кореи, и мы гордимся тем, что продолжаем вносить свой вклад в безопасность страны, поставляя и поддерживая работоспособность РЛС типа Arthur", сказал Андерс Карп, старший вице-президент, глава отделения Saab в области систем наблюдения.

Компания будет проводить большую часть работы в Южной Корее вместе со своим местным партнером компанией LIG Nex1, запчасти будут поступать из объекта "Сааб" в Гетеборге (Швеция).

Система "Артур" способна обнаруживать подлетающие снаряды противника круглосуточно с 90-секундным временем предупреждения для своих сил.