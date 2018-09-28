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28.09.2018
Военный паритет

"Артур" предупреждает за 90 секунд

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РЛС Arthur (Weapon Locating System)
РЛС по обнаружению позиций огневых средств противника Arthur (Weapon Locating System).
Источник: armyrecognition

Компания Saab подписала контракт с Администрацией оборонных закупок Южной Кореи (Defense Acquisition Program Administration - DAPA) по технической поддержке РЛС по обнаружению позиций огневых средств противника Arthur (Weapon Locating System), сообщает armyrecognition.com 26 сентября.

Контракт включает в себя поставку запчастей для радаров, состоящих на вооружении армии и Корпуса морской пехоты Республики Корея на сумму 56,8 млн долл США, срок действия контракта 2018-2023 годы.

Первые поставки РЛС этого типа были выполнены в 2009 году, Южная Корея является крупнейшим оператором этого оборудования. "Этот пятилетний контракт является еще одним доказательством нашего успешного сотрудничества с ВС Южной Кореи, и мы гордимся тем, что продолжаем вносить свой вклад в безопасность страны, поставляя и поддерживая работоспособность РЛС типа Arthur", сказал Андерс Карп, старший вице-президент, глава отделения Saab в области систем наблюдения.

Компания будет проводить большую часть работы в Южной Корее вместе со своим местным партнером компанией LIG Nex1, запчасти будут поступать из объекта "Сааб" в Гетеборге (Швеция).

Система "Артур" способна обнаруживать подлетающие снаряды противника круглосуточно с 90-секундным временем предупреждения для своих сил.

27.09.2018
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Швеция
Южная Корея
Компании
DAPA
LIG Nex1
SAAB
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