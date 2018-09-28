H6 PRO - боевой шлем с круговой защитой

Этот боевой шлем (каска) H6 PRO предлагает беспрецедентную защиту от пуль на уровне VPAM HVN 2009 Класс защиты 6 (от боеприпасов калибра 7,62х39 мм), сообщает armyrecognition.com 26 сентября. Эта исключительнейше высокая защита обеспечена по всей площади шлема, равной 1127 кв. см (т.е. на 360 градусов).

Боевой шлем (каска) H6 PRO. Источник: armyrecognition.com

Уникальный уровень защиты был протестирован 14 мая этого года, шлем предназначен для подразделений специального назначения, изготовлен немецкой группой WELP.

Шлем можно отрегулировать для головы солдата окружностью от 51 до 65 см, приспособлен для ношения любых типов приборов, в том числе ночного видения. Несмотря на полное закрытие верхней части головы, слух солдата минимально ограничен, сообщает производитель.