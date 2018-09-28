STL-1A. Вьетнам модернизировал АК

Вьетнамская оборонная промышленность модернизировала автомат Калашникова калибра 7,62 мм, дав индекс STL-1A, сообщает armyrecognition.com 26 сентября.

STL-1A - копия известного автомата Калашникова AKM, производится во Вьетнаме. Автомат получил крепление для подствольного гранатомета М203 40 мм (UGL), новое пластиковое цевье, складной приклад, эргономичную пистолетную рукоятку и обновленный дульный тормоз.

"С начала 2000-х годов Вьетнамская Народная армия ведет поиск нового огнестрельного оружия. Автомат Калашникова лучший вариант, так как его газовая схема является наиболее надежной и может эффективно использоваться в жарком и влажном климате. Наряду с изготовлением израильской штурмовой винтовки Galil 31 ACE по лицензии местная промышленность не отказывается от модернизации АК, а именно AKM-VN и STL-1A", сказал источник.

Вьетнамская оборонная промышленность не раскрывает каких-либо спецификаций STL-1A. "Мы превращаем стареющие штурмовые винтовки советского производства AKM в STL-1A", сообщил источник. "Вьетнамские военные сейчас получают эти автоматы", добавил он.

Новая разработка Вьетнама в области стрелкового оружия напоминает АК-103. Как и российский образец, STL-1A получил технологии от АК-74М. Подствольный 40 мм гранатомет ГП-25/ГП-34 заменен пусковой установкой M203 такого же калибра, которая производится во Вьетнаме. Следует отметить, что STL-1A имеет боковые крепления вьетнамской разработки для прицелов."Оптические или красные точечные прицелы с креплением "ласточкин хвост" вряд ли могут быть установлены", сказал промышленный источник.

Вьетнам планирует модернизировать штурмовую винтовку STL-1A. "Модернизированный вариант огнестрельного оружия будет обозначен как STL-1B. Обновленное оружие будет оснащено рельсовой планкой Пикатинни [MIL-STD-1913]. Планка позволит оператору использовать различные оптические и электронные прицелы", добавил источник.