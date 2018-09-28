Войти
28.09.2018
Военный паритет

STL-1A. Вьетнам модернизировал АК

162
0
0
Вьетнамский автомат STL-1A
Вьетнамский автомат STL-1A - копия AKM.
Источник: forum.militaryparitet.com

Вьетнамская оборонная промышленность модернизировала автомат Калашникова калибра 7,62 мм, дав индекс STL-1A, сообщает armyrecognition.com 26 сентября.

STL-1A - копия известного автомата Калашникова AKM, производится во Вьетнаме. Автомат получил крепление для подствольного гранатомета М203 40 мм (UGL), новое пластиковое цевье, складной приклад, эргономичную пистолетную рукоятку и обновленный дульный тормоз.

"С начала 2000-х годов Вьетнамская Народная армия ведет поиск нового огнестрельного оружия. Автомат Калашникова лучший вариант, так как его газовая схема является наиболее надежной и может эффективно использоваться в жарком и влажном климате. Наряду с изготовлением израильской штурмовой винтовки Galil 31 ACE по лицензии местная промышленность не отказывается от модернизации АК, а именно AKM-VN и STL-1A", сказал источник.

Вьетнамская оборонная промышленность не раскрывает каких-либо спецификаций STL-1A. "Мы превращаем стареющие штурмовые винтовки советского производства AKM в STL-1A", сообщил источник. "Вьетнамские военные сейчас получают эти автоматы", добавил он.

Новая разработка Вьетнама в области стрелкового оружия напоминает АК-103. Как и российский образец, STL-1A получил технологии от АК-74М. Подствольный 40 мм гранатомет ГП-25/ГП-34 заменен пусковой установкой M203 такого же калибра, которая производится во Вьетнаме. Следует отметить, что STL-1A имеет боковые крепления вьетнамской разработки для прицелов."Оптические или красные точечные прицелы с креплением "ласточкин хвост" вряд ли могут быть установлены", сказал промышленный источник.

Вьетнам планирует модернизировать штурмовую винтовку STL-1A. "Модернизированный вариант огнестрельного оружия будет обозначен как STL-1B. Обновленное оружие будет оснащено рельсовой планкой Пикатинни [MIL-STD-1913]. Планка позволит оператору использовать различные оптические и электронные прицелы", добавил источник.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Израиль
Россия
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
АК-74М
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
02.07.2018
АК-12. От поражения к победе
26.06.2018
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
21.05.2018
Москва и Каракас не обсуждают новые военные контракты, заявил посол России
20.09.2017
Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев принял участие в церемонии открытия памятника Михаилу Калашникову
20.09.2017
В "Рособоронэкспорте" рассказали о поставках автоматов Калашникова за рубеж
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 04:32
  • 25
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
  • 28.09 02:54
  • 1
Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
  • 28.09 00:46
  • 4
Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель
  • 27.09 23:47
  • 17
Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"
  • 27.09 21:49
  • 6
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 21:48
  • 350
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 27.09 21:37
  • 25
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 27.09 20:39
  • 6
Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов
  • 27.09 20:28
  • 2
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
  • 27.09 20:08
  • 119
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.09 19:01
  • 7
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 18:41
  • 2
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
  • 27.09 18:38
  • 4
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 18:20
  • 1
Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга
  • 27.09 18:10
  • 3
Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море