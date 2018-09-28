Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
Глава Мнобрнауки добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за пять лет удвоить количество иностранных студентов"
МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия может пригласить на работу в оборонно-промышленном комплексе специалистов из-за рубежа. Об этом в среду на конференции машиностроителей сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.
"Минпром, Ростех, Союз машиностроителей лучше знают, как эти вопросы решаются. Думаю, что будут [приглашаться иностранцы]. Исходя из той динамики демографической ситуации, я думаю, что будут реально приглашать специалистов, но специалистов квалифицированных", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Котюков добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за 5 лет удвоить количество иностранных студентов".
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Котюков добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за 5 лет удвоить количество иностранных студентов".
Давайте иностранцев за бюджетные деньги учить в университетах, работой в ВПК обеспечивать, а то что процент безработной молодёжи по стране около 25% никого не волнует.....
Итак 40-50 % бюджетных мест в университетах занимают льготники с кавказа, крыма и донбаса, а местные должны платить деньги!
К чему приводит этот дурацкий подход всем известно, выпускников много а на завод идти некому, "южные гости" получили корочки и улетели, а своих местных в армию забрали.