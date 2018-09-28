Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК

Глава Мнобрнауки добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за пять лет удвоить количество иностранных студентов"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия может пригласить на работу в оборонно-промышленном комплексе специалистов из-за рубежа. Об этом в среду на конференции машиностроителей сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Минпром, Ростех, Союз машиностроителей лучше знают, как эти вопросы решаются. Думаю, что будут [приглашаться иностранцы]. Исходя из той динамики демографической ситуации, я думаю, что будут реально приглашать специалистов, но специалистов квалифицированных", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Котюков добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за 5 лет удвоить количество иностранных студентов".