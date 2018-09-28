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28.09.2018
ТАСС

Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК

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Сборка ракет-носителей "Ангара" в цехе ГКНПЦ имени Хруничева
Сборка ракет-носителей "Ангара" в цехе ГКНПЦ имени Хруничева.
Источник: © Владимир Астапкович/ТАСС

Глава Мнобрнауки добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за пять лет удвоить количество иностранных студентов"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия может пригласить на работу в оборонно-промышленном комплексе специалистов из-за рубежа. Об этом в среду на конференции машиностроителей сообщил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Минпром, Ростех, Союз машиностроителей лучше знают, как эти вопросы решаются. Думаю, что будут [приглашаться иностранцы]. Исходя из той динамики демографической ситуации, я думаю, что будут реально приглашать специалистов, но специалистов квалифицированных", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Котюков добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за 5 лет удвоить количество иностранных студентов".

27.09.2018
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Страны
Россия
Компании
Ростех
СМР
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1 комментарий
№1
28.09.2018 02:54
Цитата, q
Котюков добавил, что это касается "в том числе выпускников университетов, которые должны за 5 лет удвоить количество иностранных студентов".

Давайте иностранцев за бюджетные деньги учить в университетах, работой в ВПК обеспечивать, а то что процент безработной молодёжи по стране около 25% никого не волнует.....
Итак 40-50 % бюджетных мест в университетах занимают  льготники с кавказа, крыма и донбаса, а местные должны платить деньги!
К чему приводит этот дурацкий подход всем известно, выпускников много а на завод идти некому,  "южные гости" получили корочки и улетели, а своих местных в армию забрали.
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