Минкомсвязи поддерживает введение запрета военным размещать в интернете данные о себе

Замглавы ведомства назвал предложение запрета оправданным, так как военнослужащие находятся на объектах ограниченного доступа

ГРОЗНЫЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ поддерживает законопроект, запрещающий военнослужащим размещать в СМИ и интернете данные о себе и своих сослуживцах. Об этом ТАСС в среду заявил замглавы министерства Алексей Волин.

"Это оправданное предложение", - сказал он, комментируя законопроект, который был внесен в Госдуму в сентябре.

По его словам, военнослужащие, проходя военную службу, находятся "на объектах ограниченного доступа". "Вывешивать ракетную часть в интернете, до такого еще никто пока не додумался", - добавил Волин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, в котором идет речь о запрете военнослужащим размещать в средствах массовой информации и интернете данные (в том числе видео- и фотоматериалы, данные геолокации и др.) о себе и других военнослужащих", которые позволят "раскрыть ведомственную принадлежность", информацию об их служебной деятельности, либо служебной деятельности других военнослужащих.

Согласно документу, нельзя также публиковать данные о воинских частях, организациях и подразделениях, в которых они проходят военную службу, месте дислокации. Исключения при этом могут составить случаи, предусмотренные правовыми актами РФ.

Разработчиком законопроекта выступило Министерство обороны страны.