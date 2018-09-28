Войти
28.09.2018
ТАСС

В Южном военном округе отработана разведка с дронов в сложных метеоусловиях

130
0
0
Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3"
Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3" с аэродинамически забрасываемым передатчиком помех с абонентским терминалом сотовой связи стандарта GSM во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник: РИА Новости/Павел Лисицын

В мероприятиях принимали участие около 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц спецтехники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Подразделения Южного военного округа, работающие с беспилотными летательными аппаратами, отработали действия по разведке местоположения войск условного противника, сообщили в пресс- службе ЮВО журналистам.

Учения специалистов БПЛА проводились на 23 полигонах округа, в том числе в Армении и Абхазии. В мероприятиях принимали участие около 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц спецтехники.

"Подразделения беспилотных летательных аппаратов разнородовых соединений Южного военного округа, в рамках единого дня специалиста БПЛА выполнили разведку местности в критических условиях. В ходе мероприятий с применением комплексов БПЛА "Гранат", "Леер" и "Элерон" военнослужащие отработали задачи по ведению фото- и видеосъемок огневых позиций и военных объектов условного противника при плохой видимости и сильном ветре до 10 м/с", - говорится в сообщении. Полеты дронов проводились на высотах до 5 тыс. м.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Армения
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.09.2018
"Калашников" разработал арктическую экипировку
28.09.2018
В Минобороны рассказали о военных учениях с участием семи стран СНГ
28.09.2018
Более 6 тыс. артиллеристов приняли участие в учениях ЮВО
27.09.2018
Вице-премьер РФ Борисов заявляет о скором завершении работ над С-500
27.09.2018
Су-24М и Су-25 уничтожили условных террористов в ходе учений в Киргизии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 04:32
  • 25
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
  • 28.09 02:54
  • 1
Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
  • 28.09 00:46
  • 4
Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель
  • 27.09 23:47
  • 17
Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"
  • 27.09 21:49
  • 6
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 21:48
  • 350
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 27.09 21:37
  • 25
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 27.09 20:39
  • 6
Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов
  • 27.09 20:28
  • 2
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
  • 27.09 20:08
  • 119
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.09 19:01
  • 7
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 18:41
  • 2
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
  • 27.09 18:38
  • 4
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 18:20
  • 1
Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга
  • 27.09 18:10
  • 3
Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море