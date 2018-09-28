Кому будут угрожать украинские "умные" ракеты ПВО

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На Украине освоено производство активных радиолокационных головок самонаведения для ракет противоздушной обороны. Как сообщает diana-mihailova.livejournal.com, такими ГСН оборудованы ракеты 5В27Д-М2 комплекса С-125МЭ1(2) "Голубой Нил", которые в настоящее время поставляются в Эфиопию.

Согласно опубликованным данным, после старта ракета движется по аэробаллистической траектории, воздушная цель типа МиГ-29 обнаруживается и захватывается на расстоянии около 20 км.

На заключительном участке траектории ракеты наведение осуществляется по принципу "выстрелил-забыл". Активная ГСН устойчива к помехам и обеспечивает 90-процентную вероятность поражения цели.

Даже если предположить, что указанные характеристики завышены в рекламных целях, в любом случае, освоение активных ГСН можно считать успехом украинской военной промышленности.

Поэтому не исключено, что в ближайшие несколько лет такие технологии появятся на ракетной технике, которая будет поставляться уже не на экспорт, а на вооружение ВСУ.

Создание собственного комплекса ПВО - давняя мечта украинских генералов, и сейчас сделаны первые шаги в этом направлении.

Дмитрий Лемешко