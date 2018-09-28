Сирийские испытания бронеразведчика "Аргус" закончились успешно

Фото: Отвага2004

Новейший российский подвижный разведывательный пункт ПРП-4А "Аргус" впервые был замечен в Сирии на базе Хмеймим около года назад. Он проходил обкатку в реальных условиях Ближнего Востока, взаимодействуя с артиллерийскими подразделениями.

Для обнаружения вражеских целей на борту бронемашины имеется РЛС 1Л-120-1, способная "видеть" различные цели в дожди, снегопады, через дымовые завесы. Так, вражеская техника засекается на дистанции в 16 км, а отдельные боевики - на дальности до 7 км.

Экипаж получил в свое распоряжение тепловизор, позволяющий вести разведку ночью также эффективно, как днем.

"Аргус" оборудован современными средства связи и аппаратурой сбора, хранения и передачи информации о выявленных целях.

На ПРП-4А имеется также комплекс подавления высокоточного оружия.

Вооружение - 7,62-мм пулемет ПКТМ с боекомплектом 1 тыс. патронов.

Вес - 13,8 т. Мощность двигателя 300 л.с. Максимальная скорость - до 65 км/ч по суше и 7 км/ч - по воде. Запас хода до 550 км. Экипаж - 4 человека.

Судя по имеющейся информации, "Аргус" успешно выдержал командировку на Ближний Восток, и в настоящее время эти машины продолжают поступать в части Российской армии.

Дмитрий Лемешко