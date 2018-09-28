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28.09.2018
Вестник Мордовии

Новейшая российская ЗРК С-300В4 - самый оптимальный вариант для Сирии

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vestnik-rm.ru

Современная российская зенитно-ракетная система С-300В4 способна уничтожать самые сложные цели, в том числе созданные по технологии "Стелс". По своим тактико-техническим характеристикам она наилучшим образом приспособлена для действий в условиях Ближнего Востока, так как, кроме возможностей поражения целей данный комплекс обладает высокими характеристиками подвижности.

Это не удивительно, в конструкции шасси применены узлы основного боевого танка Т-80, благодаря чему С-300В4 и его экспортный вариант "Антелей-2500" пройдут там, где застрянет любая колесная машина. Удельное давление на грунт - около 0,85 кг/кв.см.

Мощный многотопливный двигатель способен разгонять технику, выполненную на данном унифицированном самоходном гусеничном шасси, до 55-60 км/ч.

Особенности конструкции позволяют машинам уверенно работать при жаре до +50°С. Для комфортной работы экипажа есть кондиционеры.

Смонтированные миниатюрные газотурбинные двигатели обеспечивают комплекс электроэнергией. Имеются средства связи и навигации.

24.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-300
С-300В
Т-80
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