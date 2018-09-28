Алексей Хлопотов: о выставке вооружений и военной техники ADEX-2018

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Сегодня в бакинском Экспоцентре открылась выставка вооружений и военной техники ADEX-2018, собравшая всех крупнейших игроков на рынке вооружений Южного Кавказа. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как рассказал "Вестнику Мордовии" военный эксперт Алексей Хлопотов, при осмотре экспозиции президент большое внимание уделил бронеавтомобилям российской военно-промышленной компании. ВПК - единственная фирма из России, представившая натурные образцы. Остальные российские участники во главе с госкомпанией Рособоронэкспорт ограничились демонстрацией моделей и проспектов.

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Ильхам Алиев лично осмотрел каждый бронеавтомобиль, посидел за рулём и в пассажирском отсеке. Первым он осмотрел "Тигр" с установленным на нем 120-мм миномётом 2С12, а завершил осмотр санитарным бронеавтомобилем.

"Стоит отметить успехи Азербайджана в выпуске собственного оружия. Сейчас там успешно производится стрелковое оружие, широкая номенклатура боеприпасов, вплоть до "умных" управляемых бомб, начато производство собственной бронетехники. Так, на АDEX был продемонстрирован азербайджанский бронеавтомобиль повышенной защищенности "Туфан", а также броневики совместного с ЮАР производства "Мародер" и "Матадор". Можно признать весьма удачной разработкой азербайджанский 14,7 мм боевой модуль для БТР и БРДМ-2. Он повышает защиту экипажа, точность стрельбы и прицельно-наблюдательные возможности", - отметил Хлопотов.

"Азербайджан сегодня уже очень много умеет делать сам. В связи с этим, основная ставка российских производителей - на ремонт и сервис поставленных ранее образцов вооружений выглядит явно неактуально. Азербайджанские военные проявляют большой интерес к интеллектуальным, высокотехнологичным образцам вооружения. Это хорошо понимают компании из соседней Турции и Израиля, которые представили очень интересные экспонаты, среди которых хочется, прежде всего, выделить различные ракетные комплексы. Если говорить о продукции российской оборонки, то мы могли бы предложить Азербайджану комплексы РЭБ", - также добавил военный эксперт.