Сирия: 180-мм пушечный монстр может бить на 44 км

Фото: Отвага2004

Сирийская армия в настоящее время является единственной в мире, где продолжается применение советских 180-мм суперпушек С-23. По разным данным, в строю остается около десятка таких артсистем.

Они не часто попадают в объективы видео и фотокамер, тем не менее, отмечается их эпизодическое использование.

Эти орудия интересны тем, что были разработаны в 50-е годы. Однако в эпоху повального увлечения ракетами они не пошли в серийное производство. О них вспомнили в начале 70-х, когда возникла необходимость в поставках Египту и Сирии, ведших войну с Израилем, дальнобойных орудий. Было решено С-23 вернуть на конвейер.

В результате только Сирия получила почти 40 таких мощных пушек. Их 88-килограммовые осколочно-фугасные снаряды могут бить на дистанции, превышающие 30 км., а активно-реактивные боеприпасы - почти на 44 км. Скорострельность - 0,5-1 выстрел в минуту. Вес орудия - более 21 т, расчет - 16 человек.

Дмитрий Лемешко