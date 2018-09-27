Чем ответят США на новое оружие, созданное в России

Президент США Дональд Трамп подписал 13 августа 2018 года оборонный бюджет страны на 2019 год. Он составил 716 млрд долларов, что на 3% (на 20 млрд долларов) больше, чем бюджет предыдущего года, и стал самым крупным за всю историю США. Таким образом, США приняли вызов, который они увидели в выступлении президента РФ В.В. Путина 1 марта с.г., в котором он огласил программу перевооружения ВС РФ новейшим оружием.

Помимо огромных средств на собственную оборону с целью преодоления разрыва, который, как считают американцы, образовался в уровне и качестве вооружения между Россией и США, 6,2 млрд долларов оборонного бюджета выделено на "сдерживание агрессии РФ в Европе". Эти деньги будут израсходованы на увеличение военного присутствия США на границах с Россией и на военную подготовку союзников по НАТО в Восточной Европе.

Из всего сказанного следует, что в отличие от России, которая осуществляет плановую модернизацию своих вооруженных сил и при этом умудряется сокращать военные расходы, США откровенно ввязываются в новую гонку вооружений.

В этой связи обратило на себя внимание выступление главы Северного командования Вооруженных сил США и Комитета Верховного командования обороны Северной Америки генерала Терренса О Шонесси на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США. Он заявил, что в случае войны территория США не сможет спастись от российского и китайского оружия. Генерал также сообщил, что Пентагон уже ищет способы повысить обороноспособность страны, чтобы перестать быть беззащитными перед новым оружием России, в частности, гиперзвуковыми ракетами, от которых, по его утверждению, у США пока нет защиты.

Генерал лукавит или заблуждается, говоря, что у США "пока" нет защиты от гиперзвуковых ракет. Не "пока", а еще очень долго не будет такой защиты, потому что США серьезно отстают от России и Китая как в создании таких ракет, так и средств противодействия. И пока они будут нас догонять, мы не будем стоять на месте, а уйдем еще дальше. От определенных видов российского оружия защиты у США скорее всего не будет очень долго, а от некоторых - вообще никогда.

Мой оптимизм имеет под собой серьезное обоснование, потому что США не только не смогут нас догнать по некоторым видам современных вооружений, но в силу вполне конкретных обстоятельств они даже не будут этим заниматься. На такой вывод наталкивает анализ расходов США на перевооружение и модернизацию своих ВС, предусмотренных в "бюджете национальной обороны" на 2019 год.

Но главное даже не в этом, а в специфике и тактико-технических характеристиках, созданных и создаваемых в России новых видов вооружений. Так, МБР "Сармат", которая вскоре уже начнет поступать на вооружение, будет летать на такую дальность, что сможет достигать территории США практически с любого направления, а не только с того, которое прикрыто американской системой ПРО, что делает совершенно бесперспективными любые попытки надежно прикрыть территорию США и гарантированно от них защититься.

В США признают, что в случае войны американская территория не сможет спастись от российского и китайского оружия

Будут ли США в качестве ответной меры создавать подобные ракеты? Совершенно очевидно, что не будут, потому что у США нет никакой необходимости обстреливать Россию межконтинентальными баллистическими ракетами через Южный полюс, поскольку их стратегия "быстрого глобального удара", на который они делают основную ставку, предусматривает прежде всего удары крылатыми ракетами из прибрежной морской зоны России.

По тем же самым соображениям США нет никакой необходимости создавать крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой типа российского "Буревестника", способные находиться в воздухе неограниченное время, преодолевать межконтинентальные расстояния и атаковать территорию противника с любых направлений. Над ядерной энергетической установкой США, конечно, будут работать и уже, безусловно, работают, но в основном с целью использования этих установок в дальней военной и гражданской авиации.

По причине полной ненужности для военного применения у США нет также никакой необходимости создавать беспилотную торпеду с ядерным зарядом типа российского "Посейдона", которая предназначена для уничтожения крупных прежде всего авианосных соединений и разрушения инфраструктуры и объектов противника в прибрежной зоне. У России нет таких авианосных соединений, как нет и побережья, подобного Атлантическому и Тихоокеанскому побережьям США, которые могут быть нейтрализованы в результате взрыва такой торпеды.

Атаковать РФ со стороны Северного Ледовитого океана не придет в голову даже самым отмороженным американским стратегам ввиду полной бессмысленности этой затеи по природным характеристикам этого региона и отсутствия на Крайнем Севере России стратегических объектов. А с других сторон Мирового океана мы надежно защищены другими странами, в том числе союзниками США по НАТО.

Поступающие на вооружение ВКС РФ системы "Кинжал" и "Авангард", так же как и "Посейдон", предназначены прежде всего для поражения крупных авианосных соединений, и потому их американские аналоги будут иметь для США более ограниченное применение, а значит, и вызовут меньший интерес со стороны военных.

Вот и получается, что в силу объективных причин из всего арсенала новейших вооружений, заявленных Путиным 1 марта 2018 года, США смогут должным образом, да и то с приличным опозданием, среагировать лишь на несколько видов, к которым можно отнести уже упомянутые мной гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты с ядерной энергетической установкой, а также лазерное оружие. Посмотрим, как США справятся с этим вызовом.

Таким образом, впервые со времен Второй мировой войны Россия оказалась в совершенно уникальной ситуации, когда не мы догоняем США, а США догоняют нас. В отличие от всего, что было раньше, когда России, начиная с создания собственной атомной бомбы, приходилось постоянно искать адекватный ответ на появление в США какого-то нового вида вооружений, Россия добилась военного преимущества перед своим потенциальным противником. И теперь в ее интересах, чтобы эта "игра в догонялки" продолжалась как можно дольше, чтобы удалось как можно дольше удерживать это преимущество и на долгие годы надежно обезопасить себя от любых неприятностей.

Посмотрим, как с этим вызовом справится Россия. А потом сравним, кто больше преуспел в этом соперничестве.

Игорь Прелин (ветеран разведки)