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27.09.2018
Российская газета

"Фавориты" сделают систему ПВО Сирии одной из лучших в регионе

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ЗРК С-300
ЗРК С-300.
Источник: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Поставки зенитных ракетных систем С-300 серьезно усилят систему противовоздушной обороны Сирии.

До настоящего основным сирийским средством ПВО большой дальности были комплексы С-200, предоставленные СССР еще в начале 1980-х, на более близкой дистанции сирийцы полагаются на С-125 и ЗРПК "Панцирь-С1". Способность С-300ПМУ2 "Фаворит" различать российские и сирийские самолеты в воздушном пространстве страны за счет более совершенных систем командования и управления означает, что сирийским комплексам и системам ПВО будет проще атаковать вражеские самолеты на большой дистанции. Подключение комплексов С-200 к "Фаворитам" расширит диапазон их возможностей, нивелировав риск уничтожения дружественных самолетов, пишет Military Watch Magazine.

Несмотря на это, сложно сказать, удастся ли С-300ПМУ2 полностью закрыть сирийское небо для самолетов Израиля и стран Запада. Да, эта система сильнее, чем С-200 и американский Patriot, однако на сегодняшний день ее уже нельзя назвать последним словом техники. Впервые представленный в 1997 году, "Фаворит" стал улучшенной версией С-300ПМУ1. Командный пункт и сами пусковые установки были значительно доработаны.

Конечно, более современные системы, такие как С-400, со временем затмили С-300ПМУ2, однако для своего времени это была очень способная ЗРС. Она и сегодня остается одним из лучших средств ПВО. Ракеты 38Н6Е со 150-килограммовыми боеголовками и дальностью до 200 километров гарантируют, что сирийская система ПВО станет одной из лучших на Ближнем Востоке.

У Израиля не так много самолетов пятого поколения F-35, поэтому для нанесения авиаударов по Сирии израильские ВВС продолжают использовать F-15 и F-16. Речь, конечно же, идет о модернизированных машинах, оборудованных современными комплексами РЭБ. И все же неизвестно, смогут ли они бросить вызов С-300ПМУ2. Даже F-35 потенциально уязвимы для "Фаворитов" – ведь и более старым комплексам ПВО приходилось сбивать самолеты-невидимки, к тому же показатели скорости и маневренности F-35 оставляют желать лучшего.

Как бы то ни было, новые зенитные ракетные системы в Сирии станут гораздо более серьезной проблемой для агрессоров, чем их предшественники.


Илья Максимов

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-15
F-16
F-35
Patriot ЗРК
С-125
С-200
С-300
С-300П
С-300ПМУ-1
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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