AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России

США и Украина продолжают нагнетать военную напряженность в Восточной Европе. В ближайшее время на территории Украины пройдут крупнейшие авиационные военные учения «Чистое небо — 2018», в которых примут участие, помимо Украины и США, еще восемь стран. Цель учений, говорится в статье, — «укрепление возможностей партнеров по НАТО и других союзников в защите воздушного суверенитета».

На учениях "Чистое небо - 2018" (Clear Sky 2018) внимание будет сосредоточено на операциях воздушного сдерживания, интеграции сил на земле и в небе, аэромобильных операциях, медицинской эвакуации воздушными средствами. Кроме того, будут проведены учения в сфере киберзащиты и восстановления персонала. Учения состоятся в середине октября на украинской авиабазе в Староконстантинове. Об этом заявили в Военно-воздушных силах США в Европе. Всего в них примут участие 950 военных ВВС из разных стран, среди которых, помимо США,также Бельгия, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, Великобритания и, собственно, Украина.

"Самолеты, которые принимают участие в учениях, размещены на нескольких базах в регионе, - пояснил пресс-секретарь американских ВВС в Европе майор Тристан Хиндерлитер. - На Украине Ф-15 Национальной гвардии Калифорнии и украинские истребители будут действовать с базы в Староконстантинове, калифорнийские С-130 и украинские транспортники будут осуществлять маневры с базы в Виннице, а дополнительные украинские истребители будут проводить вылеты из Ивано-Франковска. Топливное обеспечение будут осуществлять KC-135 Национальной гвардии Иллинойса из базы Повидз в Польше, а также KC-135 ВВС из Мидлхолле", - рассказал он.

Хиндерлитер добавил, что беспилотные MQ-9 Reaper также будут принимать участие в маневрах на Украине с авиабазы в Мирославке в Польше. А Пенсильванская авиационная национальная гвардия США обеспечит объединенный терминал для инструкторов атак. Британские терминалы тоже будут задействованы в маневрах.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Кайл Ремпфер (Kyle Rempfer)