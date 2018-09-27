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27.09.2018
Военное обозрение

Украинский "Лев" готов к серийному производству

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Львовский бронетанковый завод успешно завершил испытания бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Лев" и готов к ее серийному выпуску, сообщает bmpd.

Укроборонпром

Машина, созданная на базе Т-72, предназначена для эвакуации и буксировки неисправной военной техники в условиях боевых действий, проведения ее текущего и среднего ремонта в полевых условиях.

Согласно информации производителя, БРЭМ оснащена лебедкой (200 м), развивающей тяговое усилие до 25000 кгс (при использовании дополнительных полиспастов – до 75000 кгс); электросварочным оборудованием; краном-стрелой максимальной грузоподъемностью 12 т. Имеет грузовую платформу для транспортировки запчастей.

Укроборонпром

Вес машины – 41 т, максимальная скорость – 60 км/час, запас хода – 460 км. Экипаж – 3 человека. Вооружение – пулемет НСВТ (КТ-12,7).

Как отмечает ресурс, фактически "Лев" является очередным вариантом "бронетягача" БТС-5Б (является аналогом БРЭМ-1 советской разработки), который выпускался на Львовском заводе для поставок за рубеж.

Главное отличие БТС-5Б от БРЭМ-1 состоит в том, что украинский тягач не является машиной нового производства, поскольку изготовлен на базе ранее выпущенных танков Т-72.

Укроборонпром

Недавно у Львовского завода появился новый директор – Виктор Андрощук. Прежний – Роман Тымкив – привлечен к уголовной ответственность за растрату в составе преступной группы 14 млн. государственных гривен.

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БРЭМ-1
Т-72
Компании
Укроборонпром
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