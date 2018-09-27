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27.09.2018
Военное обозрение

Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?

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"Уралвагонзавод" (входит в Ростех) создает робототехнический комплекс на базе танка Т-72БЗ, сообщает РБК.

https://www.vitalykuzmin.net

По словам гендиректора УВЗ Александра Потапова, проект робототехнического комплекса разрабатывается по техническому заданию Минобороны РФ.

На вопрос корреспондента, было ли шасси Т-72Б3 выбрано из-за дороговизны "Арматы", он ответил, что "Армата" – это "долгосрочный подход", у этой платформы большое будущее. Сегодня же надо решать конкретную задачу, поэтому и исходить следует из наличия как финансовых, так и технических возможностей.

Назвать точные сроки создания первого образца беспилотного Т-72Б3 гендиректор затруднился. При этом он отметил, что УВЗ отчасти уверен в заказе на серийное производство робототехнического комплекса, поскольку техзадание на его разработку было согласовано с военным ведомством.

В августе источник в российском ОПК сообщал, что УВЗ приступило к ОКР, получившей название "Штурм". По его словам, в Минобороны уже создан макет беспилотного танка, позволяющий продемонстрировать элементы движения.

В 2015 году разработчики "Арматы" также сообщали о намерении создать на ее основе робототехнический комплекс. Проект называется "Тачанка-Б". Весной этого года источник рассказал изданию, что министру обороны уже продемонстрирован опытный образец беспилотной "Арматы", однако какие выводы сделал глава военного ведомства по итогам мероприятия, собеседник не уточнил.

Согласно информации, среди основных требований Минобороны к комплексу на базе Т-72 – наличие всеракурсной защиты, которая способна сохранить боеспособность машины после попадания 10–15 гранат РПГ и минного подрыва. Другим важным пожеланием военных является способность беспилотного танка вести огонь по предварительно разведанным целям в программируемом режиме, то есть в соответствии с боевой задачей, введенной в бортовой компьютер.

26.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
ИТ
Робот
РТК
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2 комментария
№1
27.09.2018 05:04
Т-72 много ,по чему бы нет.
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№2
27.09.2018 06:04
Вместо одного "Армата-робот" ценой 4,5млн.евро решили на базе  Т-72 робот. комплекс из  пяти машин с бульдозерным отвалом.
Первая  будет 125-мм пушки Д-414, но с укороченным стволом длиной четыре метра.
Вторая  в виде двух блоков  РПО-2 «Шмель-М».
Третьей  из двух 30-мм  пушек 2А42.
Четвертая  с НУРС 220-мм.
Пятая – это пункт дистанционного управления в радиусе до трех километров.
Также дополнительно бронетранспортер на базе  Т-72Б3 с десантом  до восьми человек.
http://www.iarex.ru/news/60304.html
Придет любой пенс с опытом уличных боев на Центр МО и повоюет дистанционно в Идлибе.
Сидя в Москве за один день Орден заработает.
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