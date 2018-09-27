Вице-премьер РФ Борисов заявляет о скором завершении работ над С-500

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о скором завершении работ над системой ПВО нового поколения С-500.

"Наши системы С-300, С-400 и С-500, которая сейчас на выходе создаётся, действительно, обладают лучшими характеристиками по отношению со всеми аналогами, будь то Patriot, будь то системы французского или израильского производства", - заявил Ю.Борисов в ходе XI Всероссийской конференции молодых ученых в МГТУ имени Баумана.

"Россия может по праву гордиться своими достижениями в области зенитно-ракетной техники и средств ПВО, ПРО (противоракетной обороны), ВКО (воздушно-космической обороны)",- подчеркнул вице-премьер.

В России идут испытания элементов новой системы ПВО С-500 "Прометей", сообщил 4 июля информированный собеседник "Интерфакса". В настоящее время в Вооруженные силы РФ поступает система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

15 мая на совещании в Сочи по военному строительству президент РФ Владимир Путин поставил задачу ускорить серийное производство С-500.

С-500 называют новым поколением систем ПВО "земля-воздух", универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

В октябре прошлого года командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный сообщил "Интерфаксу", что новая система С-500 "Прометей" поступит в войска "ближе к 2020 году".

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, сказал командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил Андрей Чебурин ранее в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

25 мая американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал источник CNBC.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - отмечал телеканал.