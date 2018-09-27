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27.09.2018
ЦАМТО

США поставят Сухопутным войскам Бразилии 12,7-мм пулеметы M2A1

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M2A1
Крупнокалиберный пулемет M2A1.
Источник: justguns.com

ЦАМТО, 26 сентября. Сухопутные войска Бразилии получат 120 ед. 12,7-мм пулеметов M2A1 в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Письмо с предложением и принятием предложения (LOA) подписано от имени командования обеспечения комиссией СВ Бразилии в Вашингтоне CEBW (Comissao do Extrcito Brasileiro em Washington).

По информации Jane's Defence Weekly, по 60 пулеметов будут поставлены СВ Бразилии в 2019 и в 2020 гг.

Контракт также предусматривает поставку станка-треноги, запасных частей и запасных стволов, подготовку личного состава.

Пулеметами будут оснащены дистанционно управляемые модули вооружения (ДУМВ) REMAX 3 компании ARES Aeroespacial e Defesa, размещаемые на ББМ VBTP-MR "Гуарани" с колесной формулой 6Ч6.

Ранее были заключены два контракта на поставку 81 и 215 ДУМВ REMAX 3. Модуль разработан компанией ARES совместно с Научно-исследовательским центром СВ Бразилии CTEx (Centro Tecnologico do Exercito), оснащен оптоэлектронным блоком EOPTRIS 2.0 разработки OIP Sensor Systems и четырьмя 76-мм ПУ дымовых гранат.

Информация о поставщике пулеметов не раскрывается, но предположительно, они будут приобретены СВ США у General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, которая разработала версию M2A1 на базе пулемета M2.

26.09.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
США
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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