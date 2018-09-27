Экспозиция УВЗ на выставке ADEX 2018 в Баку пользуется повышенным вниманием

ЦАМТО, 26 сентября. АО "НПК "Уралвагонзавод" в составе объединенного стенда Госкорпорации "Ростех" принимает участие в оборонной выставке ADEX 2018, которая открылась 25 сентября в столице Азербайджана.

Одной из центральных тем экспозиции УВЗ в Баку стала презентация системы послепродажного сервисного обслуживания ранее поставленной техники.

В первый день работы выставки генеральный директор УВЗ Александр Потапов провел ряд важных переговоров и принял участие в торжественной церемонии открытия. Старт ADEX 2018 дал министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Аскер оглы Гасанов. Павильон "Рособоронэкспорта", где представлены российские оборонные предприятия, включая "Уралвагонзавод", посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Экспозиция УВЗ пользуется на выставке в Баку повышенным вниманием. Традиционно техникой корпорации интересуются различные зарубежные делегации. Это как действующие, так и потенциальные партнеры. Особое внимание к продукции УВЗ – у новых участников ADEX. Большой интерес к экспозиции корпорации проявляют военнослужащие разных стран, отвечающие за материально-техническое снабжение, ремонт и техническое обслуживание Вооруженных сил.

Свою продукцию в составе объединенного стенда Госкорпорации "Ростех" представляют сразу три предприятия корпорации УВЗ. Это "Уралвагонзавод" (г.Нижний Тагил), "Уралтрансмаш" (г.Екатеринбург) и "Омсктрансмаш" (г.Омск). На стенде выставлено 10 макетов самой современной и перспективной спецтехники корпорации. Нижнетагильские конструкторы презентуют танк Т-90С, модернизированный танк Т-72, БМПТ "Терминатор" и две инженерные машины – БРЭМ-1М и машину разграждения ИМР-3М. Екатеринбургское предприятие выставляет в Баку макет модернизированной самоходной гаубицы "МСТА-С", а омский завод – тяжелый механизированный мост ТММ-6 "Гусеница-2", плавающий транспортер ПТС-4, мостовой механизированный комплекс ММК из двух машин и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А.

Сообщение размещено в отрытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".