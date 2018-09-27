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27.09.2018
ЦАМТО

Минобороны Японии планирует разработать новый сверхзвуковой планирующий боеприпас

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Военнослужащие сил самообороны Японии
Военнослужащие сил самообороны Японии.
Источник: vpk-news.ru

ЦАМТО, 26 сентября. Минобороны Японии планирует разработать новый сверхзвуковой планирующий боеприпас, который предназначен, в первую очередь, для обеспечения надежной защиты отдаленных островов, включая острова Сенкаку (в префектуре Окинава на юге Японии).

Как сообщает Jiji Press, Минобороны Японии разработало первоначальный график, согласно которому на создание боеприпаса отводится около 7 лет. На реализацию этого проекта в 2019 ф.г. уже запрошено 13,8 млрд. йен (122,2 млн. долл.). Испытания опытного образца боеприпаса намечены на 2025 ф.г., готовность к применению по назначению должна быть достигнута в 2026 ф.г.

Планируется, что боеприпас будет выводиться на высоту в несколько десятков километров с помощью реактивного двигателя, и далее с большой высоты, находясь на значительном отдалении от цели, будет двигаться по глиссаде и поражать назначенную цель со сверхзвуковой скоростью. Высокая скорость полета боеприпаса делает практически невозможным его перехват.

На текущий момент планируется, что запуск нового боеприпаса будет осуществляться с помощью мобильной пусковой установки, однако в перспективе новой системой могут быть оборудованы и боевые корабли.

По заявлению разработчиков, основной проблемой, с которой они могут столкнуться, станет развитие системы управления полетом и технологий, позволяющих боеприпасу выдерживать высокие температуры, вызванные трением при вхождении в нижние слои атмосферы.

26.09.2018
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Япония
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