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27.09.2018
РИА Новости

Патрушев: саммит России и Индии укрепит сотрудничество в сфере безопасности

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Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

ТЕГЕРАН, 26 сен - РИА Новости. Итоговые соглашения саммита лидеров России и Индии, который пройдет 5 октября, позволят укрепить сотрудничество обеих стран в сфере безопасности, заявил секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

Эти переговоры прошли в Тегеране, где ранее в среду состоялись многосторонние консультации по ситуации в Афганистане с участием представителей Совбезов РФ, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

Пятого октября текущего года в Нью-Дели предстоит четвертая за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщил Патрушев.

"Убежден, что к очередному российско-индийскому саммиту мы подойдем с солидным пакетом документов, которые будут способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности", - добавил он.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия дорожит привилегированным стратегическим партнерством с Индией. Он обсудил с Довалом взаимодействие России и Индии по линии оборонных ведомств и правоохранительных органов.

26.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Иран
Китай
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
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