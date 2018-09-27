Патрушев: саммит России и Индии укрепит сотрудничество в сфере безопасности

ТЕГЕРАН, 26 сен - РИА Новости. Итоговые соглашения саммита лидеров России и Индии, который пройдет 5 октября, позволят укрепить сотрудничество обеих стран в сфере безопасности, заявил секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом.

Эти переговоры прошли в Тегеране, где ранее в среду состоялись многосторонние консультации по ситуации в Афганистане с участием представителей Совбезов РФ, Афганистана, Индии, Ирана и Китая.

Пятого октября текущего года в Нью-Дели предстоит четвертая за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщил Патрушев.

"Убежден, что к очередному российско-индийскому саммиту мы подойдем с солидным пакетом документов, которые будут способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества, в том числе в сфере безопасности", - добавил он.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что Россия дорожит привилегированным стратегическим партнерством с Индией. Он обсудил с Довалом взаимодействие России и Индии по линии оборонных ведомств и правоохранительных органов.