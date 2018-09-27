Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"

Как пишет газета "Коммерсантъ" в материале "Банки выстроились за "Лидером". ВТБ и Сбербанк могут дать деньги на атомные ледоколы", "Росатом" начал собирать финансирование на строительство нового ледокольного флота, подписав меморандумы со Сбербанком и ВТБ. Прежде всего речь идет о наиболее мощных ледоколах "Лидер" стоимостью около 100 млрд руб. каждый, которые, по замыслу компании, должны обеспечить круглогодичную навигацию по Севморпути. По мнению экспертов, факт переговоров с банками подтверждает экономическую целесообразность проекта, но собеседники "Ъ" в отрасли до сих пор сомневаются в перспективах и реальных возможностях "Лидера".

Презентационное изображение большого линейного атомного ледокола проекта 10510 (ЛК-110Я, шифр "Лидер") (с) ГК "Росатом"

ВТБ готов присоединиться к финансированию строительства ледокола "Лидер", который должен стать самым мощным и дорогим в истории. Банк подписал с "Росатомом" меморандум о финансировании строительства ледокольного флота. Речь идет о предоставлении лизингового финансирования, кредитования, банковских гарантий и других финансовых инструментов. Зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко уточнил, что банк ведет переговоры по финансированию строительства новых атомных ледоколов "Лидер" и двух новых универсальных атомных ледоколов ЛК-60. В ВТБ уточнили "Ъ", что ФГУП "Атомфлот" (оператор атомного ледокольного флота) рассматривает возможность строительства двух серийных ледоколов ЛК-60 (стоимость около 50 млрд руб. каждый), а также трех ледоколов "Лидер" (стоимость 70-100 млрд руб. каждый). Говорить об условиях финансирования преждевременно, добавили в банке.

Рассматривает возможность участи в проекте и Сбербанк, сообщили там "Ъ" - соответствующий меморандум с "Росатомом" был подписан на ПМЭФ-2018.

"Лидер" мощностью 120 МВт должен стать единственным ледоколом в мире для круглогодичной проводки судов по Севморпути при толщине льда свыше 4 м, прокладывая коридор до 50 м шириной и проводя караваны со скоростью 10-12 узлов. Сейчас планируется построить головное судно с закладкой не позднее 2020 года, чтобы сдать его в 2027 году. Как уточнили "Ъ" в Минпромторге, возможность строительства еще двух серийных "Лидеров" будет проработана позднее. В сентябре вице-премьер Юрий Борисов говорил, что по решению президента РФ "Лидеры" будут строиться на верфи "Звезда" на Дальнем Востоке.

Основная проблема при обсуждении этого проекта заключалась в высокой стоимости судна и отсутствии денег на него в бюджете в полном объеме. Из одобренного проекта федерального бюджета следует, что на строительство двух ледоколов "Лидер" в 2023 году будет выделено 33,3 млрд руб.

При этом источники "Ъ" в отрасли неоднократно выражали скепсис относительно перспектив и реальных возможностей "Лидера". Технический проект судна до сих пор не готов, экономический эффект не просчитан, и нет никаких гарантий, что ледокол будет действительно способен обеспечить круглогодичную навигацию, отмечали собеседники "Ъ", добавляя, что компетенций по строительству атомных ледоколов у "Звезды" нет, да и сама верфь еще не построена.

Привлечение банковского финансирования говорит о том, что "Росатом" сделал оценку экономической целесообразности инвестиций, приняв во внимание, что основная задача новых ледоколов - обеспечение проектов НОВАТЭКа, говорит глава консультационного центра "Гекон" Михаил Григорьев. Планируемая круглогодичная навигация ориентирована в основном на проводку крупнотоннажных и ширококорпусных газовозов ледового класса Arc7, иные потребители круглогодичных услуг не просматриваются, так как судов этого класса крайне мало, поясняет господин Григорьев. Он предполагает, что схема финансирования новых ледоколов будет похожа на договор о ледокольной проводке судов проекта "Портофлот" для "Ямал СПГ" - долгосрочный контракт, под который финансируется строительство судов. Но, отмечает эксперт, трех "Лидеров" может оказаться недостаточно: НОВАТЭК планирует привозить на перевалочный терминал на Камчатке 20 млн тонн СПГ в год, это означает более 500 рейсов газовозов (с учетом возвращения в балласте), две трети которых потребуют ледокольной проводки.

Концепция развития Арктического ледокольного флота России (с) слайд из презентации ГК "Ростатом" от февраля 2018 г.

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