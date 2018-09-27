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27.09.2018
bmpd.livejournal.com

Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море

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Как сообщила пресс-служба ВМС Украины, "25 сентября в 09.35 заходом морского буксира "Корець" завершился переход группы судов Военно-морских сил Украины в порт Мариуполь. Следует отметить, что РФ и на этот раз не удержалась от провокаций и фейков.

Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа "Мангуст", который недавно уже создавал подобные действия, опасно маневрируя рядом с украинским катером Морской охраны. Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубни" и "Кременчук" он был остановлен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбас" и морского буксира "Корець".

Пресс-служба ВМС Украины также заявила, что "Кроме того, некоторые средства массовой информации начали распространять очередной фейк российской пропаганды о якобы оплаты лоцманских услуг стране-агрессору. Никаких оплат лоцманских услуг при следовании через Керченский пролив не проводилось" [действительно, как сообщается, украинская сторона воспользовалась при проходе Керченского пролива бесплатными услугами российского лоцмана в соответствии с российскими правилами судоходства, предусматривающими безвозмездную лоцманскую проводку в узостях буксируемого неходового опасного для судоходства объекта, которым и было сочтено буксируемое украинское поисково-спасательное судно "Донбас" - bmpd].

Корабль управления (поисково-спасательное судно) A 500 "Донбас" и морской буксир A 830 "Корець" ВМС Украины в порту Мариуполя, 25.09.2018 (с) министерство обороны Украины

26.09.2018
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Страны
Россия
Украина
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