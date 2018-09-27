Атомный подводный крейсер "Казань" в море

Качественные фотографии головного атомного подводного крейсера К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (885М, шифр "Ясень-М"), сделанные во время первого выхода корабля на заводские ходовые испытания из Северодвинска 24 сентября 2018 года.

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 24.09.2018 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

Корабль построен для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) в Северодвинске. Официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-561 "Казань" (заводской номер 161) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 24 июля 2009 года. В настоящее время строительство корабля ведется по контракту № Н/1/2/0614/ГК-11-ДГОЗ от 9 ноября 2011 года между Министерством обороны России и СМП на выполнение опытно-конструкторской работы по строительству и поставке заказа с заводским номером 161. Проект 08851 разработан АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Вывод атомного подводного крейсера "Казань" из цеха СМП в спусковой плавучий док "Сухона" был произведен 31 марта 2017 года, а физический спуск корабля на воду из плавучего дока был осуществлен 8 апреля 2017 года.

Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, однако фактически произойдет в лучшем случае только в 2019 году.

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 24.09.2018 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru