Войти
27.09.2018
Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Дроны могут подзаряжаться без необходимости приземления

257
0
0
Система зарядки GET
Система зарядки GET.
Источник: YouTube

Global Energy Transmission ("GET"), корпорация США с центром разработки в России, представила индуктивную систему зарядки, которая заряжает батареи дронов в полете, сообщает DRONELIFE.com.

Система зарядки GET.
Источник: YouTube

Цель данной системы состоит в том, чтобы позволить беспилотным летательным аппаратам продлить полет на теоретическом уровне на очень долгое время.

Установка представляет собой шестиугольную форму с зарядными проводами, подвешенными на полюсах. В тесте, приведенном на видео ниже, она имеет радиус более 9,7 м.



Сами же дроны оснащаются другим набором проводов, намотанных вокруг двигателей, и получают электрический заряд через внешние провода корпуса. Все это работает на подзарядку батарей.

Возможно, это выглядит не очень впечатляюще, но если вы ведете видеонаблюдение с помощью дрона в закрытом пространстве, например, в торговом центре, на спортивном мероприятии или в тюрьме, вы бы предпочли, чтобы дроны летали в течение длительного времени. Также, возможно, дроны могут быть запрограммированы на возвращение в зону подзарядки, где они зарядят батареи, а затем продолжат свой полет.

БЛА GET.
Источник: getcorp.com

Стоит учитывать тот факт, что система находится на ранней стадии развития. Даже телефоны - устройства, где заряда батареи, казалось бы, всегда недостаточно, со временем значительно улучшились.

Другие технологии включают в себя замену батарей "на лету", более длительный срок службы батареи и различные типы двигателей для дронов, таких как водородный.

Ксения Кузнецова

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Федеральный электронный справочник "Оружие России"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.09.2018
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
27.09.2018
Вице-премьер РФ Борисов заявляет о скором завершении работ над С-500
27.09.2018
Су-24М и Су-25 уничтожили условных террористов в ходе учений в Киргизии
27.09.2018
Амфибии для Чили
27.09.2018
Сергей Гарбук: искусственный разум найдет преступников и террористов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 07:24
  • 7532
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.09 07:10
  • 2
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 06:09
  • 42
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 27.09 06:04
  • 2
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 05:08
  • 1
Минобороны РФ закупит 100 тысяч крупнокалиберных снайперских патронов на 19 млн рублей
  • 27.09 04:56
  • 35
Танковый застой: Т-14 "Армата" еще долго не получит 152-мм пушку
  • 27.09 00:22
  • 1
В России к концу года представят первую самозарядную снайперскую винтовку
  • 27.09 00:18
  • 2
Гиперзвуковые патроны для снайперов разработают в России
  • 27.09 00:15
  • 1
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 00:02
  • 336
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 26.09 21:53
  • 34
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 26.09 19:50
  • 109
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 26.09 17:07
  • 1
"Умеренный стелс" J-20 не соперник F-35
  • 26.09 16:35
  • 21
Шаг на пути в тысячу миль: новые ракеты армии США
  • 26.09 16:35
  • 19
Впервые за долгие годы: САУ "Малка" приняли участие в крупных учениях