Дроны могут подзаряжаться без необходимости приземления

Global Energy Transmission ("GET"), корпорация США с центром разработки в России, представила индуктивную систему зарядки, которая заряжает батареи дронов в полете, сообщает DRONELIFE.com.

Система зарядки GET. Источник: YouTube

Цель данной системы состоит в том, чтобы позволить беспилотным летательным аппаратам продлить полет на теоретическом уровне на очень долгое время.

Установка представляет собой шестиугольную форму с зарядными проводами, подвешенными на полюсах. В тесте, приведенном на видео ниже, она имеет радиус более 9,7 м.

Сами же дроны оснащаются другим набором проводов, намотанных вокруг двигателей, и получают электрический заряд через внешние провода корпуса. Все это работает на подзарядку батарей.

Возможно, это выглядит не очень впечатляюще, но если вы ведете видеонаблюдение с помощью дрона в закрытом пространстве, например, в торговом центре, на спортивном мероприятии или в тюрьме, вы бы предпочли, чтобы дроны летали в течение длительного времени. Также, возможно, дроны могут быть запрограммированы на возвращение в зону подзарядки, где они зарядят батареи, а затем продолжат свой полет.

БЛА GET. Источник: getcorp.com

Стоит учитывать тот факт, что система находится на ранней стадии развития. Даже телефоны - устройства, где заряда батареи, казалось бы, всегда недостаточно, со временем значительно улучшились.

Другие технологии включают в себя замену батарей "на лету", более длительный срок службы батареи и различные типы двигателей для дронов, таких как водородный.

Ксения Кузнецова