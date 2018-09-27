Новый фотоаппарат Зенит М начнет продаваться в России в 2019 году

Разработчик российского бренда Зенит Красногорский завод им. С. А. Зверева в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Презентацию продукта сегодня провел Холдинг "Швабе" на своем стенде в рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне.

В российско-немецком проекте участвует один из ведущих в России разработчиков фототехники – Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ), сегодня входящий в контур управления "Швабе". Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.

Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100 % компонентов и материалов в его составе – российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. В Кельне производители демонстрируют первые экземпляры Zenit M.

Дизайн современной дальномерной полноформатной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства Зенит и Зоркий. Он разработан на КМЗ в сотрудничестве со студией промышленного дизайна SmirnovDesign.

Официальная презентация состоялась в присутствии главного акционера и председателя наблюдательного совета компании Leica Camera AG Андреаса Кауфмана, заместителя генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Ивана Ожгихина и генерального директора КМЗ Вадима Калюгина.

"Кооперация Зенит и Leica – уникальный альянс многолетнего опыта производства оптики и современных технологий России и Германии. Этим проектом мы впервые говорим о выходе известной во всем мире отечественной марки Зенит на новый сегмент рынка фототехники", – отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

В Европе продажи Zenit M стартуют в декабре этого года, на территории России – в январе 2019 года в интернет-магазине Зенит и ограниченном перечне магазинов фототехники.

"Пользователи, приобретая камеру и объектив, получат не просто высококачественное устройство с продуманным эргономичным дизайном и высокими оптическими характеристиками, а по-настоящему “умную” камеру, которая обеспечит высокое качество изображения", – рассказал генеральный директор КМЗ Вадим Калюгин.

В рамках Photokina 2018 на стенде "Швабе" также представлен легендарный фотоаппарат "АФА-Е1" – в 1959 году впервые в мировой практике с его помощью была сфотографирована обратная сторона Луны с расстояния 65 200 километров. Это уникальное изделие, разработанное в Подмосковье инженерами и промышленными дизайнерами красногорского завода.

На выставке в Кельне Холдинг представляет всю линейку выпускаемых сегодня на КМЗ фотообъективов "Зенитар" и "Гелиос", а также различные исторические модели зеркальных и дальномерных камер. Дополняет экспозицию продукция еще одного предприятия в составе "Швабе" – Лыткаринского завода оптического стекла. В числе ключевых экспонатов ведущий в России производитель космической и астрономической оптики демонстрирует зеркально-линзовый фотообъектив "МС Рубинар 10/1000 Макро" с высоким коэффициентом светопропускания и контрастности изображения.