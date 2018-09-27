Владимир Ляпоров: "Специалистов воздушно-космической обороны растят в Твери"

В этом уникальном высшем учебном заведении Минобороны России выстроена стройная система обучения и воспитания высококвалифицированных специалистов.

Об особенностях подготовки офицерских кадров для Воздушно-космических сил рассказывает начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

– Владимир Николаевич, одно из важнейших преимуществ Тверской военной академии воздушно-космической обороны – многопрофильная и многоуровневая система подготовки офицерских кадров для Воздушно-космических сил. В чём особенности этой системы?

– Система подготовки офицерских кадров в академии основана на принципах комплексности и непрерывности.

"Подготовка курсантов осуществляется в рамках специалитета по 13 военным специальностям, девять из которых – не просто новые, а уникальные для Вооружённых Сил РФ"

Первый заключается в самом характере воздушно-космической обороны, основанной на комплексном применении разнородных сил и средств противовоздушной и ракетно-космической обороны для решения задач борьбы с противником.

В настоящее время ни одно из учебных заведений не имеет такого опыта комплексной подготовки офицеров ПВО и РКО, который имеет академия. То же касается и опыта проведения научных исследований в области современного применения частей и соединений ПВО и РКО в интересах воздушно-космической обороны.

Непрерывность подготовки заключается в том, что подготовка офицера осуществляется начиная, к примеру, со скамьи суворовского училища и в дальнейшем не прекращается на протяжении всей его службы.

Тесное шефское взаимодействие академии с Тверским СВУ позволяет целенаправленно готовить суворовцев как будущих курсантов и обеспечивает высокое качество как базового (общенаучного), так и специального (инженерного) образования.

У нас также налажено тесное взаимодействие с Центральным научно-исследовательским институтом Войск ВКО (г. Тверь), воинскими частями и соединениями ПВО и РКО, ведущими научно-производственными предприятиями по тематике ВКО, что позволяет проводить ряд занятий на их базе. Это прививает курсантам и слушателям прочные практические умения и навыки по управлению подразделениями, воинскими частями и их техническому обеспечению в различных условиях обстановки, а также организовывать научные исследования, что пригодится им в будущем как командирам и инженерам.

– Каких именно специалистов готовит академия для ВКС? Насколько перспективны эти специальности сегодня в войсках?

– Войска противовоздушной и противоракетной обороны – это один из родов войск ВКС. Поэтому естественно, что практически все выпускники академии проходят службу именно в Воздушно-космических силах. Академия с 2013 года в полном объёме возобновила подготовку слушателей и курсантов. Слушателей готовим по 11 военным специальностям. Это, например, "Управление воинскими частями и соединениями ПВО", "Управление силами и средствами РЭБ ПВО", "Управление разведкой ВКС", "Управление воинскими частями радиотехнических войск" и др.

Подготовка курсантов осуществляется в рамках специалитета по 13 военным специальностям, девять из которых – не просто новые, а уникальные для Вооружённых Сил РФ. Это "Применение и эксплуатация АСУ ПВО", "Применение и эксплуатация комплекса средств автоматизации контроля использования воздушного пространства", "Применение и эксплуатация радиотехнических средств загоризонтных радиолокационных станций" и др.

В июне академия осуществила очередной выпуск офицеров. Наряду с офицерами с высшей военной оперативно-тактической подготовкой убыли для прохождения службы 74 офицера с полной военно-специальной подготовкой.

Кроме того, академия ведёт подготовку по программам дополнительного профессионального образования как на факультете переподготовки и повышения квалификации, так и в учебных центрах (радиотехнических и зенитных ракетных войск). Ежегодно по программам дополнительного профессионального образования обучаются более 2000 человек.

Академия осуществляет подготовку научно-педагогических кадров в адъюнктуре в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Адъюнкты обучаются по шести научным специальностям как по военным, так и по техническим наукам.

Ряд офицеров работает над диссертациями на соискание учёной степени доктора наук.

Сегодня в ВКС идёт очень динамичный процесс ввода в эксплуатацию новейших систем и комплексов: радиолокационные станции систем предупреждения о ракетном нападении "Воронеж", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и другие средства нового поколения. Уровень выпускников академии позволяет проходить службу на новейших средствах вооружения ПВО и РКО.

Практически все специальности, по которым мы осуществляем подготовку, связаны с тем вооружением, которое либо только поступило в войска, либо будет поставлено в ближайшей перспективе. Это и зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", и С-500, и радиолокационные станции загоризонтного обнаружения, и последние модификации командных пунктов систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и противоракетной обороны. Более того, три специальности непосредственно связаны с техническим обеспечением разработки, испытаний и применения новейшего вооружения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что профессиональный уровень выпускников академии позволяет не только проходить службу на новейших средствах вооружения ПВО ВКС, но и участвовать в их разработке и испытаниях. 90% положительных отзывов о наших выпускниках из войск – неплохое тому подтверждение.

Востребованность выпускников определяется не только их специальностью, но и уровнем подготовки, о котором можно судить по следующему факту: практически весь руководящий состав ВКС, а также командиры соединений ПВО и командующие объединениями ВВС и ПВО – выпускники нашей академии.

– Скажите, тяжело ли поступить в академию? Какой конкурс среди поступающих в академию был в 2018 году?

– Учитывая, что обучение курсантов осуществляется по техническим специальностям, в академии большой упор делается на точные науки. Достаточно сказать, что только учебных дисциплин математического профиля у курсантов четыре: "Математика", "Спецглавы математики", "Вычислительная математика", "Дискретная математика".

Однако если абитуриент целенаправленно готовится к поступлению в нашу академию, то шансы на поступление у него очень большие.

От года к году количество абитуриентов, желающих поступить в академию, растёт. В этом году конкурс составил более четырёх человек на место.

В академию прибывают абитуриенты со всей России. Традиционно много абитуриентов приезжает из Иркутской области, Омска, Екатеринбурга, Саратова, Курска. Они поступают и из самых маленьких городков и сёл России: село Брейтово Ярославской области, город Боготол Красноярского края, город Грязи Липецкой области и других. А также из самых удалённых уголков России: в 2018 году в академию поступили юноши из городов Биробиджан и Хабаровск.

Конечно, учебный процесс в нашем вузе очень напряжённый, курсантам приходится много заниматься, но именно такие люди, которые могут преодолевать трудности и достигать заданных целей, и должны стать офицерами Вооружённых Сил.

– Третий год подряд академия осуществляет набор девушек. По каким специальностям они проходят подготовку? Большой ли конкурс среди кандидаток на обучение? Насколько востребованы они в соединениях и воинских частях ВКС?

– Академия осуществляет обучение девушек по двум военным специальностям: "Применение и эксплуатация АСУ ПВО" и "Применение и эксплуатация комплекса средств автоматизации контроля использования воздушного пространства".

Количество девушек, желающих поступить в академию, с каждым годом растёт. Если в 2016 году, когда мы осуществляли первый набор девушек, конкурс составлял девять человек на место, то в этом году – уже 14.

Специальности, по которым обучаются девушки, позволяют максимально полно использовать такие черты, присущие в большей степени именно женщинам, как внимание, взвешенность личностных оценок в профессиональном общении, умение идти на компромиссы и прощать мужчинам допущенные ошибки, способность интегрировать в себе лучшие черты ближайшего окружения (многие знают, что женщины, много лет живущие в браке, перенимают лучшие черты мужского характера), умение быстро адаптироваться к условиям военной службы, не теряться в трудных жизненных и профессиональных ситуациях, способность долгое время выполнять кропотливую и скучную, но чрезвычайно нужную работу, собранность, стойкость, способность в случае необходимости быть решительными и бескомпромиссными. Опыт войск свидетельствует о том, что присутствие женщин в военной среде в определённой мере облагораживает взаимоотношения в воинском коллективе, а достаточно часто и стимулирует социальную и служебную активность мужчин в нужном направлении.

– Насколько уровень знаний поступающих абитуриентов соответствует вашим ожиданиям? Можно ли говорить о положительной динамике образовательного уровня кандидатов на поступление в академию за последние годы?

– С каждым годом желающих поступить в академию становится всё больше, соответственно повышается и образовательный уровень поступивших абитуриентов. Если в 2015 году средний балл по одному экзамену ЕГЭ равнялся 37 баллам, то в 2018 году он составил 57 баллов.

– Академия всегда обладала мощным научно-педагогическим потенциалом. Что именно позволяет вузу осуществлять не только сложный образовательный процесс, но и проводить научные исследования, которые подтверждают лидерский статус академии в вопросах воздушно-космической обороны?

– Гордость академии, конечно же, – это её профессорско-преподавательский и научный состав. Среди преподавателей академии восемь заслуженных деятелей Российской Федерации, 34 человека удостоены различных почётных званий РФ в области образования и науки, более 49 докторов наук и профессоров, более 220 кандидатов наук и доцентов. Для академии, имеющей чуть менее 500 человек преподавательского и научного состава, показатели достаточно высокие.

"Профессиональный уровень выпускников академии позволяет не только проходить службу на новейших средствах вооружения ПВО ВКС, но и участвовать в их разработке и испытаниях"

В академии проводятся комплексные научные исследования в рамках восьми научных школ и направлений. Эффективно функционируют два диссертационных совета (по военным и по техническим наукам). За 59 лет научно-образовательной деятельности в академии подготовлено свыше 50 докторов наук и более 1000 кандидатов наук.

Несомненно, гордость академии – её выпускники, занимающие руководящие должности в Вооружённых Силах РФ: начальник Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, лётчик-космонавт Герой Российской Федерации полковник Александр Скворцов, начальник управления Организации Договора о коллективной безопасности генерал-лейтенант Анатолий Яковлев.

– Какие научные направления развивает академия в настоящее время? Какие разработки сегодня приоритетные для вашего вуза? Какие научные достижения коллектива академии вы считаете предметом особой гордости?

– С 2013 года академия ежегодно подтверждает высокий статус ведущего научного центра по проведению исследований по вопросам воздушно-космической обороны России.

Стало постоянным успешное участие академии в ежегодном Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед".

Традиционно участвует академия и в Международном военно-техническом форуме "Армия". Второй год подряд академии доверяют организацию круглого стола по направлениям наших исследований.

Исследования, проводимые научно-педагогическим составом академии, направлены в том числе и на развитие образовательного процесса. Так, у нас активно развивается концепция "Электронный вуз", в соответствии с которой в академии создана электронная информационно-образовательная среда. В неё включены все (а это более 1200) персональные ЭВМ. Организовано обучение посредством электронных учебников, ведутся электронные рабочие тетради курсантов и личные кабинеты преподавателей, электронные журналы и портфолио.

– Как известно академия обладает уникальной учебно-материальной базой. Расскажите о системе учебно-тренажёрных комплексов и учебных командных пунктов, предназначенных для проведения практических занятий.

– Обучение в академии осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой в России нет. Усилия учёных академии сосредоточены на применении передовых информационных технологий. Научные достижения в области исследования проблем моделирования стали методологической основой для обоснования развития вооружения и военной техники и подготовки командиров, инженеров, научных и педагогических кадров.

В академии имеется ряд уникальных разработок с применением новых информационных технологий: многофункциональный моделирующий комплекс, комплекс программных средств автоматизации управления войсками "Небосвод", учебно-тренировочный комплекс "АЛТЕК", а также уникальная система автоматизированных пунктов управления. Её основа – единая система из более 30 учебных командных пунктов всех звеньев управления с возможностью моделирования практически любой обстановки.

С помощью учебных командных пунктов различного уровня противовоздушной и ракетно-космической обороны решаются задачи подготовки командиров и офицеров штабов соединений и частей противовоздушной и ракетно-космической обороны, а также задачи подготовки офицеров по организации комплексной системы ВКО в регионах и на стратегических направлениях.

Система моделирующих и тренажёрных комплексов, созданная в единой связке с автоматизированной системой пунктов управления, позволяет на этапе подготовки к боевым действиям многократно проигрывать возможные тактические и оперативно-тактические ситуации с целью поиска наиболее приемлемых решений, составляющих основу замысла военных действий.

Главное достоинство всей этой информационной, моделирующей и управляющей системы в том, что она не только позволяет решать практические задачи по управлению действиями войск, но и проводить исследования задач, функций и структуры управления войсками, решающими задачи воздушно-космической обороны, для того, чтобы практические рекомендации отвечали требованиям войск.

Модернизация учебно-материальной базы академии продолжается.

Только за последние два года в академию поставлены учебно-тренажёрные средства "Тест" (для подготовки расчётов РТВ), "Тенор-ПВО" (для подготовки боевых расчётов КП ЗРВ), ЗРПК "Панцирь-С", модульный тренажёрный комплекс вождения КамАЗ-5350, комплексы средств автоматизации "Фундамент-3", "Байкал–1М", "Постскриптум" и "Крым–КМ".

– В академии проходят обучение не только граждане Российской Федерации. Почему ваш вуз пользуется особой популярностью у военнослужащих вооружённых сил зарубежных государств, причём как ближнего, так и дальнего зарубежья.

– Академия фактически с момента своего создания осуществляет подготовку иностранных военнослужащих. Открытое в 1959 году отделение слушателей иностранных армий со временем стало факультетом, на котором и проходят обучение военнослужащие других государств. За эти годы в академии прошли обучение около 4000 военнослужащих из 40 стран Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. Из них около 900 военнослужащих государств – участников СНГ. Всего академия осуществила 55 выпусков иностранных военнослужащих.

Необходимо подчеркнуть, что потенциал академии по подготовке военных кадров для государств ближнего и дальнего зарубежья используется далеко не в полной мере, он намного шире как по перечню специальностей, так и по формам обучения.

Беседовал Александр Пинчук.