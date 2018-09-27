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27.09.2018
ЦАМТО

США передадут Украине два списанных патрульных катера класса "Айленд"

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Гетман Сагайдачный и Дональд Кук
Флагман ВМС Украины сторожевой корабль проекта 1135 Гетман Сагайдачный и ракетный эсминец ВМС США Дональд Кук.
Источник: © AFP 2017 / Alexey Kravtsov

ЦАМТО, 26 сентября. Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса "Айленд". Как передает "РИА Новости", об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Церемония передачи катеров Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) украинской стороне состоится 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии президента Украины Петра Порошенко.

Как отмечает агентство, Береговая охрана США получила в 1985-1992 годах 49 патрульных катеров класса "Айленд". Катера Drummond и Cushing были построены в 1988 году. Ранее катера класса "Айленд" были переданы Грузии и Коста-Рике.

В августе посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев хочет получить американские катера для "усиления возможностей в черноморском бассейне", – напоминает "РИА Новости".

Обстановка в Азовском море осложнилась в конце марта, когда украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд".

26.09.2018
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Грузия
Коста-Рика
Россия
США
Украина
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