Экологический взвод ЦВО перевыполнил план по уборке мусора в Арктике

ЦАМТО, 26 сентября. Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) перевыполнил план по уборке мусора на землях Минобороны России в Арктической зоне в городе Норильск Красноярского края.

С начала работ, 10 июня, военные экологи собрали и доставили в места складирования более 770 т металлолома, 220 т – с территории аэродрома Алыкель, и более 550 т – из военного городка Норильска. Всего же в этом году с очищаемой территории планировалось вывезти 750 т мусора.

Личный состав экологического взвода готовится к убытию в пункт постоянной дислокации. Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 10 ед. инженерной и автомобильной техники, в том числе грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.