В МИД Сирии оценили значимость российских С-300

Поставки в Сирию российских зенитно-ракетных комплексов С-300 "Фаворит" вынудят Израиль отказаться от авиаударов по объектам на территории арабской республики. Ожидается, что ЗРК и автоматические системы управления ПВО будут развернуты в ближайшее время.

"Израиль, который привык проводить много атак под разными предлогами, должен будет пересчитать и пересмотреть свое решение, прежде чем снова атаковать", - заявил китайскому агентству "Синьхуа" заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад.

Дипломат также отметил, что новые системы ПВО будут поставлены "в ближайшее время" и сирийские зенитчики готовы дать отпор в случае нападения самолетов Израиля.

"Пусть израильтяне попытаются, и мы будем защищать себя, как мы делали раньше", - заявил Фейсал Мекдад.

Отметим, что ранее представитель парламента Египта генерал Хамди Бахет заявил, что решение России поставить в Сирию комплексы С-300 "Фаворит" позволит защитить не только районы дислокации российских военных, но и всю сирийскую территорию.

Справка "РГ"

Российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 был сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем при возвращении на авиабазу Хмеймим. Минобороны РФ возложило вину за произошедшее на израильские ВВС, так как во время бомбардировки истребители F-16, прикрылись российским самолетом. В результате Ил-20 был сбит ракетой сирийского зенитного ракетного комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих. Действий израильских военных вынудили Россию передать сирийцам комплекс С-300, а командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами. Кроме того, российские средства РЭБ начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.

Николай Грищенко